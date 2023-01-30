Стан бізнесу на початку 2023 року: найважливіша проблема — Finance.ua

Стан бізнесу на початку 2023 року: найважливіша проблема Сьогодні 16:00

За підсумками року, більшість компаній повідомляють про падіння їхніх доходів у доларах США: у 29% відбулось падіння до 20%, у 54% — падіння на 21% і більше. Тільки 6% опитаних повідомили про відсутність змін, і ще 11% можуть похвалитися зростанням доходів у такий складний рік.

Про це повідомили в ЕБА (Європейській бізнес асоціації).

До повномасштабного вторгнення 83% компаній Європейської Бізнес Асоціації очікували позитивну динаміку розвитку свого бізнесу у 2022 році. За підсумками року, 83% мали падіння.

Майже вдвічі порівняно з жовтнем місяцем збільшилася кількість компаній, що відчули вплив ракетних атак на свою діяльність — з 47% до 89%. Російські обстріли призводять до переривання робочих процесів, скорочення кількості продуктивних годин, складнощів у плануванні, накопичення втоми співробітників, зростання витрат через використання генераторів та до інших негативних наслідків для операційної роботи компаній.

Головна проблема

Перебої з енергопостачанням наразі очолюють анти-рейтинг актуальних викликів бізнесу, також компанії скаржаться на перебої зі зв’язком та Інтернетом та мають проблеми з бронюванням співробітників та виїздом за кордон.

Мобілізація

Наразі у 88% компаній є мобілізовані працівники, серед яких у 73% вони складають до 10% штату, а ще у 15% — 10-20%. До того ж, у 39% компаній були мобілізовані критичні спеціалісти, здебільшого це ІТ фахівці, інженери та інші представники технічних спеціальностей.

Попри труднощі сьогодні усі компанії Асоціації, що взяли участь у опитуванні, працюють:

а саме 54% у повному обсязі,

а 46% з деякими обмеженнями.

Нагадаємо, у жовтні минулого року в повному обсязі працювали 44% компаній. Серед бізнесів, що працюють частково, наразі 44% обмежили географію діяльності, 23% закрили частину офісів/торгових точок/відділень, а 14% перевели діяльність в онлайн.

Втрати

Внаслідок бойових дій 40% компаній понесли безпосередні втрати, до того ж 25% мають активи на окупованих територіях. Здебільшого це обладнання, техніка, нерухомість, транспорт. Втрати бізнесу залишаються доволі високими: 32% повідомляють про втрати до 1 мільйона доларів, 36% — про втрати в діапазоні 1-10 мільйонів доларів, 16% — про втрати більше 10 мільйонів.

Зарплати

Водночас зростає кількість компаній, яка виплачує співробітникам заробітну плату:

в повному обсязі — наразі таких 89%,

з яких 25% роблять це з авансовими або додатковими виплатами.

Це більше, ніж у жовтні, тоді таких було 79%. У 2023 році 8% компаній скорочують розмір оплати праці, 2% змушені відправляти співробітників в неоплачувану відпустку і ще 5% вдаються до звільнень.

Покращується фінансова стабільність компаній — 27% компаній мають фінансові резерви на пів року, 23% — на рік, і 36% на рік та більше.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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