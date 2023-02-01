Сьогодні стартує нова хвиля подачі заяв на програму єРобота: умови програми — Finance.ua

Сьогодні стартує нова хвиля подачі заяв на програму єРобота: умови програми Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Сьогодні стартує нова хвиля подачі заяв на програму єРобота: умови програми

З 1 лютого українці, що хочуть отримати мікрогранти для започаткування чи розвитку свого бізнесу, можуть подавати заявки на першу цього року хвилю програми «Власна справа»

Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

«Мікрогранти на старт або розвиток власної справи — одна з найпопулярніших грантових програм єРобота. Минулого року 3 300 українців отримали від держави підтримку у вигляді мікрогрантів від 50 до 250 тис. грн на реалізацію своїх бізнес-ідей. І цього року ми продовжуємо програму. Уряд готовий підтримати кожного українця, який має бажання зайнятись підприємництвом, надаючи йому безповоротну фінансову допомогу. Таким чином ми інвестуємо в розвиток малого бізнесу та активізацію економіки, а також стимулюємо покращення ситуації на ринку праці, адже ці підприємці створять десятки тисяч нових робочих місць», — каже Свириденко.

Отримати мікрогрант можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду підприємницької діяльності.

Як отримати послугу:

1. Зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті громадянина на порталі diia.gov.ua за допомогою BankID або електронного підпису. Якщо ви ФОП або юридичная особа, необхідно скористатися ключем ФОП або керівника юридичної особи з ЄДРПОУ підприємства.

2. Заповніть онлайн-заявку.

3. Прикріпіть бізнес-план за формою . З прикладом заповненого бізнес-плану ви можете ознайомитися тут

4. Підпишіть електронним підписом та відправте.

Рішення про надання гранту приймає Державна служба зайнятості, перевіривши заяву уповноваженим банком та розглянувши ваш бізнес-план.

Чи треба повертати державі отриманий грант

Ви маєте повернути суму вашого гранту, лише якщо не виконаєте зобов’язання перед державою, тобто: не створите робочих місць відповідно до суми гранта.

У разі отримання гранту ви маєте:

створити хоча б одне робоче місце;

здійснювати діяльність не менше 3 років;

сплачувати податки в бюджет, зокрема, за працевлаштування робітників.

На які цілі можна витратити грант:

придбання обладнання;

закупівлю сировини;

орендну плату (не більше 25% від суми гранту);

лізинг обладнання.

Про програму

Програма «Власна справа» стартувала 1 липня 2022 року. За цією програмою можна отримати мікрогрант на старт або розвиток бізнесу від 50 до 250 тис. грн. Обов’язковою умовою отримання мікрогранту є створення 1-2 нових робочих місць залежно від суми наданого мікрогранту.

У 2022 році відбулось 12 хвиль подачі заяв на отримання мікрогрантів, кожна з яких тривала 2 тижні. Загалом було видано мікрогрантів на 777 млн гривень.

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