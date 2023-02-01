Відключення світла за несплату боргів: чи знеструмлять споживачів, які ігнорують платіжки — Finance.ua

Відключення світла за несплату боргів: чи знеструмлять споживачів, які ігнорують платіжки Сьогодні 15:01 — Особисті фінанси

Відключення світла за несплату боргів: чи знеструмлять споживачів, які ігнорують платіжки

В умовах повномасштабної війни росії проти України багато жителів міст і сіл були змушені покинути власні домівки з безпекових причин. Хвилюватися за те, що доведеться платити за світло, яким не користувалися, не варто.

Про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко в коментарі «Суспільному».

За його словами, споживачі платять лише за ту електроенергію, яку використали.

Для того, аби не було нарахувань за електроенергію, якою не користувалися, варто передавати показники лічильника. Якщо споживач не повідомляє їх, то мережа автоматично нарахує середню суму на основі споживань за попередній місяць чи рік.

При цьому, переживати не варто, пояснює гендиректор Yasno. Якщо людина, яка не використовувала електроенергію, все ж передасть показники лічильника через деякий час, то відбудеться автоматичний перерахунок і нічого платити не буде потрібно.

Коваленко додав, що ніяких санкційних дій в умовах воєнного стану не роблять. Тобто, світло за несплату боргів відключати не будуть.

Втім, зазначимо, що у компанії просять споживачів не ігнорувати платіжки й сплачувати вчасно, адже заборгованість перед постачальником електроенергії гальмує відновлення енергосистеми України. Водночас гендиректор Yasno додав, що українці поки непогано з цим справляються.

Довідка Finance.ua:

як раніше заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, іноді виникають спірні питання, пов’язані з нарахуваннями за холодну та гарячу воду. Споживачам приходять чималі суми до оплати в платіжках через різні обставини. У більшості випадків причинами є невчасна передача показань лічильників або відсутність передачі показників узагалі;

уряд розробляє програму, яка дозволить після опалювального сезону повернутися до питання підвищення тарифів на комунальні послуги.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.