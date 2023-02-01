У ПФУ розповіли, кому з українців відшкодовують 50% оплати комунальних послуг — Finance.ua

У ПФУ розповіли, кому з українців відшкодовують 50% оплати комунальних послуг Сьогодні 11:46 — Особисті фінанси

У ПФУ розповіли, кому з українців відшкодовують 50% оплати комунальних послуг

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, хто має право на відшкодування 50% оплати житлово-комунальних послуг. Йдеться про рідних загиблих захисників України.

Про це поінформувала пресслужба ПФУ

На що дають компенсацію

Як уточнили у Пенсійному фонді, це визначено законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту».

Відшкодування надають без урахування середньомісячного доходу на такі послуги:

управління багатоквартирним будинком (квартплату);

постачання і розподілу природного газу;

постачання і розподілу електрики;

теплопостачання і постачання гарячої води, централізованого водопостачання і централізованого водовідведення;

вивезення побутових відходів;

придбання твердого палива і скрапленого газу.

Також йдеться про:

абонентське обслуговування споживачів за індивідуальними договорами про надання комунпослуг; індивідуальні договори з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунпослуг;

витрати на управління багатоквартирним будинком для будинків з ОСББ, житловим кооперативом і витрат на комунпослуги в таких будівлях.

Як розраховують суму компенсації

Під час розрахунку суми компенсації враховують площу — 21 кв. м. на кожну особу, яка проживає в житловому приміщенні (будинку) і має право на пільгу, а також додатково 10,5 кв. м на родину.

Якщо вдова захисника — непрацездатна, проживає в сім’ї, що складається тільки з непрацездатних осіб, половину суми відшкодування за природний газ та опалення житла надають на подвійну площу, тобто 42 кв. м на кожну особу, яка має право на знижку оплати, та додатково 21 кв. м на родину.

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