У ПФУ розповіли, кому з українців відшкодовують 50% оплати комунальних послуг — Finance.ua

У ПФУ розповіли, кому з українців відшкодовують 50% оплати комунальних послуг
У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, хто має право на відшкодування 50% оплати житлово-комунальних послуг. Йдеться про рідних загиблих захисників України.
Про це поінформувала пресслужба ПФУ.
На що дають компенсацію
Як уточнили у Пенсійному фонді, це визначено законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту».
Відшкодування надають без урахування середньомісячного доходу на такі послуги:
- управління багатоквартирним будинком (квартплату);
- постачання і розподілу природного газу;
- постачання і розподілу електрики;
- теплопостачання і постачання гарячої води, централізованого водопостачання і централізованого водовідведення;
- вивезення побутових відходів;
- придбання твердого палива і скрапленого газу.
Також йдеться про:
- абонентське обслуговування споживачів за індивідуальними договорами про надання комунпослуг; індивідуальні договори з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунпослуг;
- витрати на управління багатоквартирним будинком для будинків з ОСББ, житловим кооперативом і витрат на комунпослуги в таких будівлях.
Як розраховують суму компенсації
Під час розрахунку суми компенсації враховують площу — 21 кв. м. на кожну особу, яка проживає в житловому приміщенні (будинку) і має право на пільгу, а також додатково 10,5 кв. м на родину.
Якщо вдова захисника — непрацездатна, проживає в сім’ї, що складається тільки з непрацездатних осіб, половину суми відшкодування за природний газ та опалення житла надають на подвійну площу, тобто 42 кв. м на кожну особу, яка має право на знижку оплати, та додатково 21 кв. м на родину.
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