День финансов: где взять деньги, если банки отказывают, средняя пенсия после индексации, цена квартир на вторичке — Finance.ua

День финансов: где взять деньги, если банки отказывают, средняя пенсия после индексации, цена квартир на вторичке Сегодня 17:50

В среду, 26 апреля, в новой статье мы разбирались, где взять деньги, если банки отказывают:

Банки планируют повышать ставки по депозитам. Результаты опроса банков свидетельствуют о дальнейшем Результаты опроса банков свидетельствуют о дальнейшем росте объемов и стоимости обязательств. Рекордным было количество банков, в которых подорожали депозиты домохозяйств. Более трех четвертей опрошенных финучреждений сообщили о росте объема средств как домохозяйств, так и корпораций. В I квартале средняя стоимость фондирования, по мнению банков, выросла.

Также банки смягчили требования к кредитам населению.

Сколько стоят квартиры на вторичке. Средняя цена, например, на 1-комнатные Средняя цена, например, на 1-комнатные квартиры в Киеве не информативна: стоимость какой-то конкретной квартиры может сильно отличаться от средней по рынку.

Средняя пенсия после индексации. В Украине впервые с 2018 года за квартал выросло количество пенсионеров — на 9 249 человек. За счет индексации, проведенной в марте, средний размер пенсии достиг 5 238 грн — или 143 долларов по курсу НБУ на момент подготовки этого текста. Сейчас примерно 33% пенсионеров В Украине впервые с 2018 года за квартал выросло количество пенсионеров — на 9 249 человек. За счет индексации, проведенной в марте, средний размер пенсии достиг 5 238 грн — или 143 долларов по курсу НБУ на момент подготовки этого текста. Сейчас примерно 33% пенсионеров получают среднюю и выше средней пенсии.

При этом ПФУ сократил финансирование пенсий.

Компенсации за разрушенное жилье. В Украине правительство одобрило порядок В Украине правительство одобрило порядок восстановления поврежденных многоквартирных домов и дач в рамках государственной программы «єВідновлення». Также установило ценовой «потолок» денежной компенсации.

В Украине почти в четыре раза вырос коэффициент бедности. Коэффициент бедности в Украине за 2022 год вырос с 5,5 до 20,2% (в 3,7 раза), а доходы граждан резко упали. Об этом Коэффициент бедности в Украине за 2022 год вырос с 5,5 до 20,2% (в 3,7 раза), а доходы граждан резко упали. Об этом сообщил комитет Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов. Напомним, по оценке Всемирного банка, в прошлом году в Украине был зафиксирован десятикратный рост бедности.

Какие легковые авто сегодня производят в Украине. Производство автомобилей полного цикла в Украине сегодня Производство автомобилей полного цикла в Украине сегодня отсутствует , а украинский VIN-код и маркировка Made in Ukraine получают транспортные средства, собранные в Украине из машинокомплектов или переоборудованные из шасси, импортированных из-за рубежа.

Роуминг с ЕС. Украинская и европейская стороны завершили официальные Украинская и европейская стороны завершили официальные процедуры внесения изменений в Соглашение об ассоциации, которые открывают путь для фактического присоединения Украины к роуминговой зоне ЕС.

Ocean Plaza планируют выставить на продажу за $100 млн. Доля ТРЦ Ocean Plaza, конфискованная государством и оцениваемая от $100 млн, будет выставлена на аукцион. В течение двух недель Доля ТРЦ Ocean Plaza, конфискованная государством и оцениваемая от $100 млн, будет выставлена на аукцион. В течение двух недель правительство примет решение о передаче доли ТРЦ в Фонд госимущества.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.