Банки пом’якшили вимоги до кредитів населенню — Finance.ua

Банки пом’якшили вимоги до кредитів населенню Сьогодні 11:02 — Кредит&Депозит

Банки пом’якшили вимоги до кредитів населенню

Банки поліпшили очікування стосовно перспектив кредитування.

Про це свідчать результати щоквартального опитування банків про умови кредитування.

Як зазначається, частка респондентів, що очікують на зростання обсягів кредитування бізнесу, відновилася до довоєнного рівня. Оцінки банками кредитних стандартів, попиту, схвалення заявок на кредити та інших показників кредитування впродовж останніх трьох кварталів поліпшуються.

Попит на кредити

Попит на корпоративні кредити в І кварталі підсилювала потреба в оборотному капіталі, проте зміна процентних ставок його стримувала. У ІІ кварталі банки очікують на зростання попиту на всі види кредитів для бізнесу. Найбільше — на позики малому й середньому бізнесу, короткострокові та гривневі кредити.

Читайте також НБУ запропонував обмежити ставки за споживчими кредитами законом

Респонденти прогнозують у ІІ кварталі також зростання попиту і на роздрібні кредити. Найбільше — на іпотеку.

Попит домогосподарств на іпотеку продовжує зростати другий квартал поспіль завдяки поліпшенню споживчих настроїв та зростанню заощаджень. Водночас пожвавлення попиту сповільнюють стримані очікування стосовно розвитку ринку нерухомості.

Погіршення якості корпоративних кредитів протягом наступних 12 місяців банки не очікують, проте для домогосподарств якість дещо погіршиться.

Умови кредитування

У I кварталі банки посилили стандарти корпоративного кредитування. Найбільше — для довгострокових і валютних кредитів. У ІІ кварталі й надалі прогнозується посилення стандартів. Більшою мірою — для великих підприємств та довгострокових кредитів. Водночас фінустанови планують дещо послабити кредитні стандарти для МСП.

Вперше з IV кварталу 2021 року банки пом’якшили стандарти кредитів населенню. Більшою мірою — для споживчих кредитів. Цьому сприяли поліпшення очікувань економічної активності, кращі курсові очікування та зростання платоспроможності населення.

Читайте також В ОП назвали основний рушій економіки цього року

Стандарти іпотеки пом’якшилися завдяки активізації конкуренції банків й меншим інфляційним очікуванням. У наступному кварталі респонденти планують пом’якшувати кредитні стандарти споживчих кредитів, а для іпотеки — посилювати.

У І кварталі респонденти зазначили про зростання всіх видів ризиків, крім ліквідності. Ризик ліквідності знижується другий квартал поспіль. У ІІ кварталі банки очікують посилення всіх без виключення видів ризиків.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.