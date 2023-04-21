НБУ запропонував обмежити ставки за споживчими кредитами законом — Finance.ua
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НБУ запропонував обмежити ставки за споживчими кредитами законом

Кредит&Депозит
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Національний банк України пропонуватиме обмежити ставки за споживчими кредитами на законодавчому рівні, щоб не допускати непомірних витрат на обслуговування позик.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.
Як зазначила Рожкова, війна змінила поведінку населення, погіршила споживчі настрої, а це знизило попит на споживчі кредити. Його відновлення стримується через зміну споживчих настроїв, погіршення матеріального стану та міграцію.
Як наслідок, НБУ фіксує скорочення кредитного портфеля і в банківському, і в небанківському сегменті. Лише останніми місяцями ця тенденція сповільнилася.
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За її словами, поліпшення економічних умов і стабілізація ринку праці даватиме змогу поступово знімати законодавчі обмеження на стягнення боргу за споживчими кредитами.
Розпочати варто з нових неповернутих позик, отриманих після початку повномасштабного вторгнення, на територіях, вільних від окупації та бойових дій, сказала Рожкова.
Нагадаємо, Верховна Рада схвалила за основу законопроекти щодо обов’язкової реструктуризації споживчих кредитів для людей з територій, зачеплених війною. Законопроектами передбачається списання пені та штрафів за споживчими кредитами тимчасово переміщених осіб.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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