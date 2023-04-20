В ОП назвали основний рушій економіки цього року — Finance.ua

В ОП назвали основний рушій економіки цього року Сьогодні 14:01 — Кредит&Депозит

В ОП назвали основний рушій економіки цього року

Іпотека цьогоріч стане основним рушієм економіки.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма в інтерв’ю інформагентству FinClub.

«Ми маємо робити — це свідомо стимулювати попит. Іпотека — дуже хороший інструмент. З одного боку, вона вирішує соціальну проблему, з другого — створює ринковий попит і запускає будівельну індустрію, яка є дуже трудомісткою, локалізованою і має дуже високий мультиплікатор далі по ланцюжку. Іпотека, я вважаю, зараз може бути одним з найкращих інструментів, який дасть каталізатор зростання економіки під час воєнного стану», — вважає представник Офісу Президента.

За словами Ростислава Шурми, проєкт перезапуску іпотеки готовий на 99%.

«Ми очікуємо на остаточні документи, які врегулюють деякі питання. Щодо юридичної конструкції, то вона вже готова, і не просто на папері, вона запущена. Були видані перші близько тисячі кредитів протягом декількох місяців і в десятки разів швидше, ніж до цього розвивалися відповідні іпотечні програми. Це підтвердило правильність гіпотези, що на цей продукт є послуга. Розроблені всі цифрові рішення. Практично зараз для отримання рішення людині не треба збирати жодних довідок», — сказав він.

За планами Офісу Президента, кількість іпотечних кредитів цього року зросте до 20 тис.

«Я очікую, що цього року ми маємо видати від 20 до 30 тис. таких іпотечних кредитів, а це 20-30 тис. сімей і квартир. Це мільйони квадратних метрів і дуже великий імпульс для запуску економіки, — впевнений Ростислав Шурма. — В комерційних банках є 359 млрд грн вільної ліквідності, які знаходяться у депозитних сертифікатах Нацбанку. Ми працюємо над тим, щоб ці гроші пішли в економіку».

Довідка Finance.ua:

банки України в лютому 2023 року видали 126 іпотечних кредитів на загальну суму 169,8 млн грн. Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила в лютому 8,3% (в січні — 7,5%);

з 1 жовтня 2022 року набула чинності постанова Кабміну про затвердження умов забезпечення доступного іпотечного кредитування державною компанією «Укрфінжитло»;

на пільгову іпотеку під 3% можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ та працівники сектору безпеки і оборони, медпрацівники, педагоги, науковці.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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