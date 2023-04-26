Ocean Plaza планують виставити на продаж за $100 млн — Finance.ua
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Ocean Plaza планують виставити на продаж за $100 млн

Казна та Політика
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Ocean Plaza планують виставити на продаж за $100 млн
Ocean Plaza планують виставити на продаж за $100 млн
Частка ТРЦ Ocean Plaza, що конфіскована державою і оцінюється від $100 млн, буде виставлена на аукціон. Протягом двох тижнів уряд ухвалить рішення про передавання частки ТРЦ до Фонду держмайна.
Про це в інтерв’ю Forbes заявив радник голови ФДМУ з питань нерухомості Олександр Носаченко.
За словами Носаченка, за оптимістичним сценарієм Ocean Plaza виставлять на продаж у липні — грудні 2023 року.
«За нашими прогнозами, після стабілізації ситуації в державі з огляду на можливі темпи відновлення економіки чистий орендний дохід в Ocean Plaza у 2026 році може становити від $20 млн за песимістичним сценарієм. Або до $28 млн за базовим реалістично-оптимістичним сценарієм. Для порівняння: ТРЦ у 2021 році генерував орієнтовно $30 млн», — сказав Носаченко.
Нагадаємо, ТРЦ Ocean Plaza припинив свою роботу з початку повномасштабної війни в Україні. Оскільки він перебував у власності родини та партнерів російського олігарха Аркадія Ротенберга, його вирішили націоналізувати. Рішення пояснили роботою ТРЦ на війну рф в Україні.
Цьогоріч у травні Печерський районний суд Києва арештував будівлю Ocean Plaza. Пізніше її передали в управління АРМА. Врешті після низки судових розглядів 14 вересня Печерський суд Києва ухвалив фінальне рішення, необхідне для відновлення роботи ТРЦ — дав дозвіл на користування комерційним об’єктом.
20 березня колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до російського олігарха Аркадія Ротенберга та його сина й конфіскувала Ocean Plaza.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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