Які легкові авто сьогодні виготовляють в Україні (інфографіка) — Finance.ua

Які легкові авто сьогодні виготовляють в Україні (інфографіка) Сьогодні 08:08 — Технології&Авто

Які легкові авто сьогодні виготовляють в Україні (інфографіка)

Сфера автомобілебудівництва в Україні сьогодні переживає не найкращі часи. Виробництво автомобілів повного циклу в Україні сьогодні відсутнє, а український VIN-код та маркування «Made in Ukraine» отримують транспортні засоби, складені в Україні з машинокомплектів чи переобладнані з шасі, імпортованих з-за кордону. Експерти Інституту досліджень авторинку визначили, які «українські» моделі легковиків найчастіше вперше реєстрували у 1 кварталі 2023 року.

Загалом за перший квартал 2023 року українці вперше зареєстрували 1 975 нових транспортних засобів, що були складені або переобладнані в Україні з імпортних машинокомплектів чи шасі. Це майже так само, як у першому кварталі попереднього 2022 року (на 1,6% менше). Більшість із транспортних засобів (59,2%, 1 149 шт.) — це легкові авто. Вантажні автомобілі (LCV та масою понад 3,5 т сумарно) склали 22,1% (437 шт.). Ще 13,5% припало на автобуси (267 шт.), а решту 6,2% зайняли напівпричепи (122 шт.).

З березня 2022 року до березня 2023 року включно номерні знаки вперше отримали 6,9 тис. «українських» транспортних засобів, а найактивнішим виявився грудень 2022 року: тоді зафіксували 1 138 реєстраційних операцій.

При цьому 81,4% таких транспортних засобів протягом січня-березня 2023 року придбали юридичні особи, тобто компанії, і лише 18,6% — приватні покупці (фізособи). Більшість авто були спеціалізованими (63,9%, 1 261 шт.), ще 5,3% (105 шт.) — спеціальними, тобто більшість «українських» авто виготовляють під спеціальні потреби. Транспортних засобів, призначених для загального, цивільного використання, протягом першого кварталу 2023 року, виявилося лише 30,9% (609 шт.).

За кордон протягом цього періоду експортували 122 нові транспортні засоби: 118 легкових та 4 вантажні. Найбільше машин вивезли до Грузії (68 шт.), Німеччини (20 шт.) та Молдови (13 шт.).

Найпопулярнішим брендом серед виготовлених або переобладнаних в Україні легковиків виявилася Skoda, котру складають з імпортних машинокомплектів у Закарпатській області на заводі «Єврокар». Таких у першому кварталі зареєстрували 28,5% (442 шт.). На другому місці виявився бренд СКС (25,2%, 290 шт.), під котрим група компаній Спец-Ком-Сервіс виготовляє різного роду спеціалізовані транспортні засоби. Третє місце зайняла марка АП (15,1%, 174 шт.).

Також до п’ятірки популярних брендів увійшли Автоспецпром, який виготовляє в основному автомобілі швидкої допомоги (7,4%, 85 шт.) та Lada (6,3%, 72 шт.). Оскільки торгівля з росією заборонена з початку повномасштабного вторгнення, найімовірніше реєстрації останніх — це продаж складських залишків.

Щодо моделей, то найпопулярнішими стали такі:

Skoda Kodiaq — 267 шт. АП САП-Е1 — 172 шт. Skoda Karoq — 158 шт. Автоспецпром АСПА.941157.014.03 (медична на базі Peugeot Boxer) — 52 шт. СКС TAC-ПС (поліцейський на базі Toyota Corolla) — 42 шт. СКС RDS-02РП (поліцейський на базі Renault Duster) — 35 шт. Lada Granta — 33 шт. Lada Vesta — 30 шт. СКС SKO-ПС (поліцейська на базі Skoda Octavia) — 26 шт. СКС SVT-ПС (поліцейська на базі Suzuki Vitara) — 25 шт.

Tesla чи Renault, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.