ТОП-10 брендів, що випускають найнадійніші автомобілі у 2023 році (фото) — Finance.ua

ТОП-10 брендів, що випускають найнадійніші автомобілі у 2023 році (фото) Сьогодні 21:01 — Технології&Авто

Американські експерти визначили 10 брендів, які випускають найнадійніші автомобілі в 2023 році. Результат дослідження було опубліковано на сайті HotCars.

Компанії Cox Automotive та Kelley Blue Book провели спільне дослідження, в якому вивчили надійність сучасних авто. Для цього експерти скористалися звітами про поломки різних моделей із 2023 року в США.

З’ясувалося, що японські автовиробники випускають одні з найнадійніших автомобілів у світі. Тим часом німецькі бренди також почали робити свої авто більш надійними.

ТОП-10 брендів, які випускають найнадійніші автомобілі

10. Lincoln

Середній рейтинг надійності: 54 з 100

Останні кілька років бренд Lincoln підвищив середній показник надійності своїх автомобілів. Експерти особливо відзначили кросовер Corsair, який рідко зазнає поломок.

Також удостоївся згадки і кросовер Nautilus. Цей автомобіль також дозволив підвищити середній рейтинг надійності американського бренду.

9. Kia

Середній рейтинг надійності: 54 з 100

Корейський бренд Kia всього за кілька років перетворився з бюджетного автомобільного бренду на справжнього автогіганта. Їхні автомобілі не тільки мають привабливий дизайн, а й мають непогану надійність.

Одними з найнадійніших моделей бренду визнали Carnival, EV6 та Telluride. Ці моделі популярні у США та пропонують багате оснащення за конкурентну вартість.

8. Acura

Середній рейтинг надійності: 57 з 100.

Північноамериканський суббренд Acura завоював популярність на цільовому ринку завдяки надійним преміальним моделям. У дослідженні сказано, що обслуговування автомобілів японського бренду в середньому коштує 500 доларів на рік.

Експерти виділили моделі TLX, MDX та RDX за їхню надійність. Ці автомобілі не лише рідко ламаються, а й недорогі в обслуговуванні.

7.Subaru

Середній рейтинг надійності: 59 з 100.

Автомобілі Subaru користуються попитом завдяки надійності та невеликій вартості. Особливо ці авто цінують за високу практичність.

Найнадійнішою моделлю виявився кросовер Crosstrek. Також рідко ламаються Impreza, Outback, Legacy та Ascent.

6. Audi

Середній рейтинг надійності: 60 з 100.

Автомобілі Audi кілька років поспіль входили до списку найненадійніших. Головною проблемою були численні відмови сервісних центрів у їх ремонті за гарантією. Проте німецький бренд поступово позбавляється такого статусу.

Експерти заявили, що багато автомобілів Audi не такі дорогі в обслуговуванні, як може здатися на перший погляд. Вони виділили моделі A3 та A4 за їх надійність.

5. Honda

Середній рейтинг надійності: 62 з 100.

Автомобілі Honda не лише дешеві в обслуговуванні, а й рідко ламаються. Експерти високо оцінили їхню ремонтопридатність, особливо в порівнянні з конкурентами.

Найнадійнішими моделями визнали Accord, Accord Hybrid, Passport та Civic. Вони суттєво підвищили середній рейтинг бренду.

4. BMW

Середній рейтинг надійності: 65 з 100

У 2023 році BMW вдалося підвищити своє місце у рейтингу надійності на 10 позицій. Німецький бренд навіть зрівнявся з одним із найкращих автовиробників за цим показником — Mazda.

«Порятунком» для BMW стала модель 3 Series, яка помітно підвищила середній показник надійності бренду. Проте експертів непокоїть висока вартість обслуговування цих автомобілів.

3. Mazda

Середній рейтинг надійності: 65 з 100

Mazda вже давно випускають одні з найнадійніших автомобілів. У 2023 році японський бренд посів третє місце, поступившись лише двом компаніям.

Секрет Mazda у тому, що багато моделей ділять між собою спільні платформи. Це дозволяє виробнику робити їх надійнішими за менших витрат.

Найвищу надійність показала модель MX-5 Miata. Також удостоїлися згадки кросовери CX-3 та CX-5.

2. Lexus

Середній рейтинг надійності: 72 з 100

Преміальний суббренд Lexus випускає автомобілі, які не поступаються надійністю Toyota. Всі моделі бренду отримали рейтинг надійності вищий за середній.

Експерти виділили моделі GX та NX. Ці авто рідко потребують ремонту, радуючи своїх власників.

1. Toyota

Середній рейтинг надійності: 72 з 100

Експерти визнали Toyota найнадійнішим автомобільним брендом у 2023 році. Компанія випускає безліч моделей, які є одними з найкращих щодо ремонтопридатності.

Одними з найнадійніших моделей визнали гібриди Corolla Hybrid та Prius. Вони рідко виходять з ладу, а їх ремонт коштує недорого.

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