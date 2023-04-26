Середня пенсія після індексації: 30% пенсіонерів отримують менш ніж 3 000 грн (інфографіка) — Finance.ua

Середня пенсія після індексації: 30% пенсіонерів отримують менш ніж 3 000 грн (інфографіка) Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

В Україні вперше з 2018 року за квартал зросла кількість пенсіонерів — на 9 249 осіб. За рахунок індексації, проведеної у березня, середній розмір пенсії сягнув 5 238 грн — або ж 143 доларів за курсом НБУ на момент підготовки цього тексту. Наразі приблизно 33% пенсіонерів отримують середню та вищу за середню пенсії.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Пенсійного фонду України.

Також з 7% до 10% зросла частка пенсіонерів, що отримують виплати більші за 10 тисяч грн — до 1,06 млн осіб.

У той самий час частка пенсіонерів, що отримують менше 3000 грн, скоротилася з 39% до 30%. Загалом такі виплати від держави отримують 3,25 млн осіб.

Наразі найменша середня пенсія у Тернопільській області — 3997 грн. Це на 24% менше, ніж середні виплати по Україні. Найбільша середня пенсія у Києві: 7129 грн — на 36% вище за середній показник по Україні.

Окрім Києва, виплати вищі за середні у пенсіонерів ще у 8 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізький, Київський, Луганській, Рівненській та Харківській.

78% українських пенсіонерів отримують виплати через банк. Переважна більшість з них (90%) довіряє свої кошти державним банкам: Приватбанку (4,56 млн або 54%) та Ощадбанк (2,99 млн або 36%).

За даними Пенсійного фонду України, до індексації середня пенсія в Україні сягала 4 622 грн.

На той час пенсія у чоловіків майже у півтора рази — на 45% — більша, аніж пенсія у жінок: 5 701 грн проти 3 926 грн.

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