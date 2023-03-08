День финансов: где купить ОВГЗ, гранты для ветеранов, ликвидация IBOX Bank и Банка Форвард — Finance.ua

День финансов: где купить ОВГЗ, гранты для ветеранов, ликвидация IBOX Bank и Банка Форвард Сегодня 17:50

В среду, 8 марта, стало известно, что каждый второй малый бизнес в Украине открывают женщины. В целом с начала года уже было зарегистрировано 36 892 ФЛП, из них 51% или 18 776 создали женщины.

Finance.ua поздравляет всех женщин с праздником весны и желает процветания и достижения новых высот! 💐

Где купить ОВГЗ. Еще несколько лет назад покупка облигаций внутреннего государственного займа (сокращенно — ОВГЗ) была прерогативой банков и юридических лиц. Население неохотно связывалось с этим видом ценных бумаг. Мы расскажем, где и как купить.

Гетманцев рассказал, что будет с валютой в дальнейшем. В Украине наличный курс гривны к доллару в последний месяц зимы укрепился на 3,6%, а с начала 2023 года — на 4,4%. Такая положительная тенденция должна ослабить инфляцию. Об этом В Украине наличный курс гривны к доллару в последний месяц зимы укрепился на 3,6%, а с начала 2023 года — на 4,4%. Такая положительная тенденция должна ослабить инфляцию. Об этом рассказал глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.

Обязательства Украины в отношении будущей программы с МВФ. Миссия МВФ по Украине начала работу — команда Украины Миссия МВФ по Украине начала работу — команда Украины рассчитывает , что программа расширенного финансирования будет четко структурирована на два этапа — военный и послевоенный — и продлится четыре года.

Грантовые программы для ветеранов. Правительство Украины Правительство Украины предложит программы для создания и развития бизнеса и активные программы занятости для трудоустройства ветеранов, в том числе людей с приобретенной в результате войны инвалидностью.

Ликвидация IBOX Bank. Во вторник, 7 марта, Национальный банк Украины принял решение об отзыве лицензии у акционерного общества «Айбокс Банк». Терминалы этого банка были популярны среди клиентов monobank, пополнявших свои карты. Основатель monobank Олег Гороховский рассказал, Во вторник, 7 марта, Национальный банк Украины принял решение об отзыве лицензии у акционерного общества «Айбокс Банк». Терминалы этого банка были популярны среди клиентов monobank, пополнявших свои карты. Основатель monobank Олег Гороховский рассказал, как и где их пополнить.

НБУ также ликвидирует Банк Форвард. Он принадлежит российскому подсанкционному бизнесмену.

Как обеспечить ребенку финансовую подушку на будущее. Роберт Ли, инвестор с опытом 10 лет, инвестиционный эксперт по фондовому рынку США, автор и лектор курсов учебного центра «Биржевой университет», в ходе Female Freedom Forum Роберт Ли, инвестор с опытом 10 лет, инвестиционный эксперт по фондовому рынку США, автор и лектор курсов учебного центра «Биржевой университет», в ходе Female Freedom Forum рассказал , как обеспечить ребенку финансовую подушку.

Недвижимость, золото или евробонды: куда лучше инвестировать во время войны.

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