День финансов: где купить ОВГЗ, гранты для ветеранов, ликвидация IBOX Bank и Банка Форвард — Finance.ua
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День финансов: где купить ОВГЗ, гранты для ветеранов, ликвидация IBOX Bank и Банка Форвард

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В среду, 8 марта, стало известно, что каждый второй малый бизнес в Украине открывают женщины. В целом с начала года уже было зарегистрировано 36 892 ФЛП, из них 51% или 18 776 создали женщины.
Finance.ua поздравляет всех женщин с праздником весны и желает процветания и достижения новых высот! 💐
Где купить ОВГЗ. Еще несколько лет назад покупка облигаций внутреннего государственного займа (сокращенно — ОВГЗ) была прерогативой банков и юридических лиц. Население неохотно связывалось с этим видом ценных бумаг. Мы расскажем, где и как купить.

Где и как купить ОВГЗ в 2023 году

Гетманцев рассказал, что будет с валютой в дальнейшем. В Украине наличный курс гривны к доллару в последний месяц зимы укрепился на 3,6%, а с начала 2023 года — на 4,4%. Такая положительная тенденция должна ослабить инфляцию. Об этом рассказал глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.
Обязательства Украины в отношении будущей программы с МВФ. Миссия МВФ по Украине начала работу — команда Украины рассчитывает, что программа расширенного финансирования будет четко структурирована на два этапа — военный и послевоенный — и продлится четыре года.
Грантовые программы для ветеранов. Правительство Украины предложит программы для создания и развития бизнеса и активные программы занятости для трудоустройства ветеранов, в том числе людей с приобретенной в результате войны инвалидностью.
Ликвидация IBOX Bank. Во вторник, 7 марта, Национальный банк Украины принял решение об отзыве лицензии у акционерного общества «Айбокс Банк». Терминалы этого банка были популярны среди клиентов monobank, пополнявших свои карты. Основатель monobank Олег Гороховский рассказал, как и где их пополнить.
  • НБУ также ликвидирует Банк Форвард. Он принадлежит российскому подсанкционному бизнесмену.
Как обеспечить ребенку финансовую подушку на будущее. Роберт Ли, инвестор с опытом 10 лет, инвестиционный эксперт по фондовому рынку США, автор и лектор курсов учебного центра «Биржевой университет», в ходе Female Freedom Forum рассказал, как обеспечить ребенку финансовую подушку.
  • Недвижимость, золото или евробонды: куда лучше инвестировать во время войны.
По материалам:
Finance.ua
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