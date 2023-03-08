Як забезпечити дитині фінансову подушку на майбутнє: правила фінансового виховання — Finance.ua

Як забезпечити дитині фінансову подушку на майбутнє: правила фінансового виховання Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Як забезпечити дитині фінансову подушку на майбутнє: правила фінансового виховання

Фінансова грамотність — є основною частиною, коли людина починає щось планувати, наприклад, вийти на нову роботу чи щось купити. Будь-які плани так чи інакше перетинаються із фінансами. Знання про світ та устрій фінансів є важливим і для дітей, які у майбутньому також будуватимуть плани.

Роберт Лі, інвестор із досвідом 10 років, інвестиційний експерт по фондовому ринку США, автор і лектор курсів навчального центру «Біржовий університет», під час Female Freedom Forum розповів як забезпечити дитині фінансову подушку на майбутнє.

За словами експерта, коли батьки постають перед питанням формування дитячого капіталу, їм треба спершу зрозуміти, для чого це робиться і яку підтримку дитині вони хочуть надати.

Ціль портфеля може бути такою:

освіта;

стартовий капітал для підприємництва;

фінансова грамотність;

комфортне життя.

«Щодо формування інвестиційного капіталу для дитини через фондовий ринок — наразі існують певні обмеження. У Штатах, наприклад, до 16 років інвестувати не можна — лише з дозволу батьків. В Україні схожа історія — до 18 років дитина самостійно не може інвестувати. Натомість робити це можна під дорученням батьків», — наголосив Роберт Лі.

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Відкриття рахунку. Особа віком до 18 років не має можливості відкрити персоналізований рахунок. Вона має змогу вести інвестиційну діяльність тільки за дозволом батьків зі спеціальним дозволом від служб опіки.

Тому оптимальним варіантом є відкриття додаткового рахунку одному з батьків (цю функцію надають майже усі брокери).

Три стратегії інвестиційного портфеля для вашої дитини

1. Стратегія усереднення долара — DCA (Dollar cost averaging)

Це стратегія, яка полягає у розділенні однієї інвестиції на менші суми, які потрібно вкладати окремо через регулярні, заздалегідь визначені проміжки часу, доки не буде вичерпано повний обсяг капіталу.

Цей метод ще називають «ефектом середньої вартості», і він є спрямованим на те, щоб уникнути помилки, яка є разовою інвестицією та не може принести користі.

2. Дивідендна стратегія

Підхід до інвестування на ринку акцій спрямований насамперед на отримання прибутку у вигляді дивідендів, а не внаслідок зростання курсової вартості.

Деякі емітенти відзначають навіть особливий сленговий термін у професіоналів — їх умовно називають дивідендними аристократами.

Це компанії, які платять хоч і не високі, зате постійні дивіденди понад 25 років. Не менш важливо те, що потроху вони зростають — рік у рік їхнє зростання становить близько 3% від поточних котирувань на акції.

3. Збалансована інвестиційна стратегія

Це спосіб поєднання класів активів у портфелі, який спрямований на збалансування ризику та прибутковості.

Як правило, збалансовані портфелі поділяються між акціями та облігаціями, порівну або до 60% акцій та 40% облігацій. Збалансовані портфелі можуть також підтримувати невелику кількість готівки або складову грошового ринку для цілей ліквідності.

Правила для розвитку фінансової грамотності дитини

Не приховуйте від дитини «грошові питання» родини. Наприклад, якщо ви не можете дозволити собі відпочинок через капітальний ремонт, так і поясніть дитині.

Наприклад, якщо ви не можете дозволити собі відпочинок через капітальний ремонт, так і поясніть дитині. Давайте дитині кишенькові гроші. Обов’язково визначте обсяг і регулярність «виплат». При цьому не радимо давати гроші за запитом.

Обов’язково визначте обсяг і регулярність «виплат». При цьому не радимо давати гроші за запитом. Введіть обов’язок, пов’язаний із витратами. Наприклад, нехай дитина купує деякі харчі. Таким чином вона ознайомиться з цінами й навчиться рахувати гроші.

Наприклад, нехай дитина купує деякі харчі. Таким чином вона ознайомиться з цінами й навчиться рахувати гроші. Заведіть дитячу скарбничку. Накопичення тренують силу волі та допоможуть заощадити гроші для своєї мрії.

Накопичення тренують силу волі та допоможуть заощадити гроші для своєї мрії. Не формуйте у дитини «комплексу бідності». Формуйте позитивні установки (грошей у світі безліч, й існує безліч способів їх заробити), спрямовуйте дитину на успіх.

Формуйте позитивні установки (грошей у світі безліч, й існує безліч способів їх заробити), спрямовуйте дитину на успіх. Будьте взірцем. Розказуйте дитині в доступному варіанті про те, як можна мати власний дохід і чому потрібно інвестувати кошти.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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