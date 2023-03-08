НБУ ліквідує Банк Форвард — Finance.ua

НБУ ліквідує Банк Форвард Сьогодні 09:48 — Фондовий ринок

НБУ ліквідує Банк Форвард

Національний банк, зважаючи на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банк Форвард із 8 березня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

«Національний банк України, керуючись вимогами статті 15 Закону України „Про Національний банк України“, статті 77 Закону України „Про банки і банківську діяльність“, статті 44 Закону України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб“, зважаючи на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ухвалив рішення від 07 березня 2023 року № 90-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ „Банк Форвард“ із 8 березня 2023 року», — сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, 7 лютого 2023 року Правління Національного банку України ухвалило рішення віднести АТ «Банк Форвард» до категорії неплатоспроможних у зв’язку з неприведенням своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, після віднесення його до категорії проблемних.

Довідка Finance.ua:

1 березня 2023 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав виплату коштів вкладникам АТ «Банк Форвард».

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