Ліквідація IBOX Bank: у monobank розповіли, як тепер поповнювати картки — Finance.ua

Ліквідація IBOX Bank: у monobank розповіли, як тепер поповнювати картки Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Ліквідація IBOX Bank: у monobank розповіли, як тепер поповнювати картки

У вівторок, 7 березня, Національний банк України ухвалив рішення про відхилення ліцензії в акціонерного товариства «Айбокс Банк». Термінали цього банку були популярні серед клієнтів monobank, які поповнювали свої картки.

Повідомляється, що відповідне рішення було ухвалено відповідно до ст. 77 Закону «Про банки та банківську діяльність» у зв’язку із систематичними порушеннями АТ «Айбокс Банк» вимог законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

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Засновник monobank Олег Гороховський відреагував на заяву Нацбанку. За його словами, команда банку змогла за добу запропонувати клієнтам нові способи поповнення карт.

термінали EasyPay або City24. Клієнти monobank можуть без комісії внести готівку на карту через

Крім того, це також можна зробити в касах «Універсал Банку», «А-Банку» та «Укргазбанку». Операція проводитиметься без комісії.

Нагадаємо, Національний банк, зважаючи на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банк Форвард із 8 березня 2023 року.

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