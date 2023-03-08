В Україні запускають грантові програми для ветеранів: хто зможе отримати до мільйона гривень — Finance.ua

В Україні запускають грантові програми для ветеранів: хто зможе отримати до мільйона гривень Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

В Україні запускають грантові програми для ветеранів: хто зможе отримати до мільйона гривень

Уряд України запропонує програми для створення і розвитку бізнесу та активні програми зайнятості для працевлаштування ветеранів, у тому числі людей з набутою в наслідок війни інвалідністю.

Як повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, уряд напрацьовує низку варіантів для різних груп ветеранів.

«Ключовим для держави в політиці інтеграції ветеранів у ринок праці є забезпечення їх економічної незалежності та права на гідну працю. Нині уряд напрацьовує низку варіантів для різних груп ветеранів. Ті, хто захоче стати підприємцями чи розвивати власний бізнес, яким займались до війни, зможуть скористатись грантовими програмами. Вже в квітні ми запустимо нові напрямки — гранти на власну справу для другого з подружжя ветеранів до 500 тис грн і гранти до 1 млн грн для групи ветеранів. За нашими оцінками, близько 170 тисяч ветеранів матимуть бажання зайнятись підприємництвом», — розповіла Тетяна Бережна.

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За її словами, ветерани, які захочуть отримати нову, більш затребувану на ринку праці спеціальність, зможуть пройти перенавчання за рахунок держави або отримати грант на таке навчання.

«З квітня стартує нова грантова програма „Старт в ІТ“, за якою можна отримати грант до 30 тис. грн на навчання в сфері ІТ. Цією програмою зможуть скористатись і ветерани, що матимуть бажання опанувати сучасні технології», — зазначила Тетяна Бережна.

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Окрім того, уряд стимулюватиме роботодавців брати на роботу ветеранів, компенсуючи їм частину витрат на оплату праці.

Серед інших варіантів в рамках програми сприяння працевлаштуванню ветеранів розглядається напрямок спрощення доступу на ринок охоронної діяльності, що дозволить колишнім військовим реалізовуватись в цій сфері.

Довідка Finance.ua:

6,2% ветеранів зараз мають власний бізнес, а 63,6% хотіли б відкрити власну справу;

Кабмін дозволив українцям пред’являти електронне посвідчення ветерана для внесення до реєстру осіб, які мають право на пільги;



Український ветеранський фонд запустив програму мікрофінансування бізнесу ветеранів та членів їхніх родин. 20 тисяч гривень відшкодують на купівлю товарів та обладнання для ведення власної справи.



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