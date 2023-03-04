Понад 60% ветеранів хочуть мати власний бізнес — опитування (інфографіка) — Finance.ua

Понад 60% ветеранів хочуть мати власний бізнес — опитування (інфографіка) Сьогодні 06:14 — Особисті фінанси

Понад 60% ветеранів хочуть мати власний бізнес — опитування (інфографіка)

Український ветеранський фонд Мінветеранів провів друге анонімне онлайн опитування серед ветеранів та діючих військовослужбовців. Виявилось, що 6,2% ветеранів зараз мають власний бізнес, а 63,6% хотіли б відкрити власну справу. Проте 15,1% висловились, що не хочуть займатися підприємницькою діяльністю, й ще 15,1% стверджують, що хотіли б бути найманими працівниками.

Про це сказано на сайті Українського ветеранського фонду.

«Результати онлайн-опитування показали, що для ветеранів проблема з пошуком роботи є, але не найвагоміша. Проте цифра, що 63,6% опитаних хочуть розвивати власну справу — свідчить про потенціал розвитку підприємницьких ініціатив», — каже Руслана Величко-Трифонюк, перша заступниця виконавчої директорки Фонду.

Інфографіка: Український ветеранський фонд

Станом на сьогодні вже 190 ветеранських підприємницьких ініціатив отримали мікро- та макрофінансування.

«У квітні стартують нові програми фінансової підтримки для підприємців-ветеранів», — кажуть у фонді.

Окрім планів на майбутнє, також запитували ветеранів, з якими проблемами вони зіштовхуються зараз.

Інфографіка: Український ветеранський фонд

В опитуванні брали участь респонденти з числа ветеранів, що на цей момент не несуть службу в Силах оборони України. Серед них жінки — 9,2%. З них — 23,8% віком 35-44 роки, 38,1% віком 45-59 років. Чоловіки становлять — 90,2% опитаних, переважно середнього віку: 39,9% — 34-44 роки, 26,6% — 45-59 років.

Інфографіка: Український ветеранський фонд

Також згідно з дослідженням, 37% не задоволені рівнем грошового забезпечення. 36,6% військових цілком задоволені.

Інфографіка: Український ветеранський фонд

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