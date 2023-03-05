Зарплати і надбавки військових: що змінилося з березня — Finance.ua

Зарплати і надбавки військових: що змінилося з березня Сьогодні 10:06 — Особисті фінанси

В останній день січня Міністерство оборони повідомило про зміни в порядку нарахування грошового забезпечення для військових.

Якщо в лютому всі отримували такі ж суми, як у січні-грудні, то з березня надбавку 30 тис. грн отримуватимуть не всі.

«Зміни торкнуться військовослужбовців та співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків і курсантів ВВНЗ, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій», — кажуть в МО.

На цю виплату, відповідно до наказу Міністерства оборони № 44 від 25 січня 2023 року, можуть розраховувати військові, які виконують завдання:

у складі угруповань військ чи резерву головнокомандувача Збройних сил України, розгорнутих пунктів управління Генштабу, які здійснюють управління чинними угрупованнями військ;

з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури;

із забезпечення наявних угруповань військ в районах ведення бойових дій згідно з бойовими (логістичними) розпорядженнями.

Також надбавка в 30 тис. грн виплачуватиметься тим, хто відряджений до складу військових адміністрацій у районах ведення бойових дій.

Підтвердження безпосередньої участі військовослужбовців у бойових діях або виконання бойового завдання здійснюється на підставі:

бойового наказу;

журналу бойових дій / журналу ведення оперативної обстановки;

рапорту командира.

Бойові виплати у 100 тис. грн на місяць будуть збережені українським бійцям, які воюють з противником на передовій. Те ж стосується і сімей полонених та зниклих безвісти — виплати в 100 тис. грн для них також зберігаються.

За словами заступника начальника управління соціальної підтримки — начальника відділу грошового забезпечення та заробітної плати полковника Олега Рогаля, крім військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на лінії зіткнення, 100 тис. грн також отримуватимуть за час виконання бойових завдань:

військовослужбовці ракетних військ і артилерії;

льотчики за час виконання польотів у районах ведення бойових дій;

моряки;

військові медики (у 2023 їх виділили в окрему категорію як військовослужбовців, які матимуть винагороду 100 тис. грн щомісяця);

зенітно-ракетні війська та протиповітряні війська, які виконують завдання в районі проведення бойових дій.

У разі отримання поранення військовослужбовець отримуватиме винагороду у 100 тис. грн протягом усього часу лікування.

До цих двох сум надбавки з 1 лютого додалася третя — 50 тис. грн. Її отримуватимуть військові, які виконують бойові завдання в складі органів військового управління, що керують підрозділами першого ешелону оборони або наступу на лінії зіткнення. Перелік таких органів затверджується головнокомандувачем або Генштабом.

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