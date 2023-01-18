Кабмін спростив процедуру оформлення пільг для ветеранів — Finance.ua

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Кабмін спростив процедуру оформлення пільг для ветеранів

Казна та Політика
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Кабмін спростив процедуру оформлення пільг для ветеранів
Кабмін спростив процедуру оформлення пільг для ветеранів
Кабмін дозволив українцям пред’являти електронне посвідчення ветерана для внесення до реєстру осіб, які мають право на пільги.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
За його словами, під час засідання Кабмін вніс зміни до положення про єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги.
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Тепер учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, сім’ї загиблих ветеранів війни та захисників України, постраждалі учасники Революції Гідності зможуть пред’являти органам Пенсійного фонду України електронне посвідчення ветерана для внесення до реєстру осіб, які мають право на пільги. При цьому предʼявляти оригінали посвідчень не буде потрібно.

Довідка Finance.ua:

  • у Міністерстві у справах ветеранів України розповіли, якими пільгами користуватимуться добровольці, які не вступили до лав силових структур, але які захищають Батьківщину;
  • Український ветеранський фонд запустив програму мікрофінансування бізнесу ветеранів та членів їхніх родин. 20 тисяч гривень відшкодують на купівлю товарів та обладнання для ведення власної справи;
  • Міністерство цифрової трансформації запровадило низку нових послуг для постраждалих учасників протестів на Майдані, українських військових, ветеранів і членів їхніх родин.

Допомога та пільги для учасників бойових дій і їхніх дітей: де, як, скільки 🧐

За матеріалами:
РБК-Україна
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