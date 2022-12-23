УВФ продовжує програму підтримки ветеранського бізнесу «20 тисяч» — Finance.ua

УВФ продовжує програму підтримки ветеранського бізнесу «20 тисяч» Сьогодні 21:02 — Особисті фінанси

УВФ продовжує програму підтримки ветеранського бізнесу «20 тисяч»

Український ветеранський фонд запустив програму мікрофінансування бізнесу ветеранів та членів їхніх родин. 20 тисяч гривень відшкодують на купівлю товарів та обладнання для ведення власної справи.

Про це повідомляє пресслужба УВФ.

Хто може подати заявку? Ветерани, ветеранки, дружина, чоловік, батько, матір, дитина (у тому числі усиновлена) учасника чи учасниці бойових дій, а також загиблих захисників.

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Максимальна сума відшкодування — 20 тисяч гривень на одну заявку. Загалом на програму виділено 10 мільйонів гривень.

Які документи потрібні для участі в програмі:

паспорт заявника з пропискою;

витяг з ЄДР про ФОП чи самозайняту особу;

документ, що підтверджує статус ветерана: посвідчення УБД, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, посвідчення учасника війни;

документ, що підтверджує спільне проживання з ветераном до війни: свідоцтво про одруження чи свідоцтво про народження дитини;

документи, що підтверджують покупку після 24 лютого 2022 року для роботи бізнесу відповідно до КВЕДів (чек або видаткова накладна).

«Якщо ваша заявка відповідає вимогам, після перевірки документів і схвалення — ви отримаєте кошти протягом 10 днів. Проєкт діятиме до завершення воєнного стану», — додали у Фонді.

Наразі УВФ профінансував 79 заявок від учасників.

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