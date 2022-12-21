Зеленський підписав закон про відпустки військовим під час воєнного стану — Finance.ua

Зеленський підписав закон про відпустки військовим під час воєнного стану Сьогодні 19:02 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон про відпустки військовим під час воєнного стану

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає можливість надання військовослужбовцям відпусток під час воєнного стану.

Про це йдеться в картці законодавчого акту «Про внесення зміни до пункту 18 статті 10-1 Закону України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей“ щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану» (№ 8081) на сайті парламенту

Так, згідно з документом, в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися частина щорічної основної відпустки, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.

Читайте також Виплати військовослужбовцям перевищили 88 млрд на місяць

Кожна із зазначених відпусток може бути надана тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

При цьому частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз упродовж календарного року за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.

Закон набирає чинності з наступного дня за днем його опублікування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.