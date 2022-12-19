Виплати військовослужбовцям перевищили 88 млрд на місяць — Finance.ua

Виплати військовослужбовцям перевищили 88 млрд на місяць Сьогодні 20:04 — Казна та Політика

Видатки державного бюджету на грошове утримання військовослужбовців у листопаді зросли до 88,1 млрд грн після 81,3 млрд грн у жовтні та 82,9 млрд грн у вересні.

Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби станом на 15 грудня, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету з початку повномасштабного вторгнення рф становила 1894,9 млрд грн. У листопаді видатки становили 261,1 млрд гривень.

У структурі видатків найбільше спрямовано на оплату праці із нарахуваннями — 806,5 млрд грн (у листопаді — 112,5 млрд грн) або 42,6% від загального обсягу видатків, витрачених за період війни. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 622,9 млрд грн (у листопаді — 88,1 млрд грн).

Крім того, 418,9 млрд грн (у листопаді — 36,8 млрд грн) спрямовано на оплату використання товарів і послуг або 22,1%. У тому числі:

244,5 млрд грн — для підтримки Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування);

104,2 млрд грн — перераховано Національною службою здоров’я на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

396,4 млрд грн (у листопаді — 56,6 млрд грн) спрямовано на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій), це становить 20,9% від загального обсягу видатків. У тому числі:

— 176,8 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

— 116,3 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення, виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, а також надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання;

— 30,4 млрд грн перераховано для виплати допомоги в рамках Програми «єПідтримка»;

крім того, витрати на обслуговування державного боргу з початку повномасштабної війни склали 125,1 млрд грн (у листопаді — 36,4 млрд грн) або 6,6% від загального обсягу витрат;

водночас трансферти місцевим бюджетам становили 95,8 млрд грн (у жовтні — 9,3 млрд грн) або 5,1% від загального обсягу.

Як повідомлялося, за даними Мінфіну, касові витрати на грошове утримання військовослужбовців у жовтні склали 81,3 млрд грн, що трохи менше від вересневого показника 82,9 млрд грн і серпневого 87,8 млрд грн, коли ці виплати підскочили через недостатні платежі в липні — 62 млрд грн.

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