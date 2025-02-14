День финансов: евро вместо доллара, Трамп анонсировал переговоры, ТОП-10 банков по депозитам — Finance.ua
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День финансов: евро вместо доллара, Трамп анонсировал переговоры, ТОП-10 банков по депозитам

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В пятницу, 14 февраля, Finance.ua подготовил новую статью о том, что предлагают банки клиентам ко Дню Валентина. Обо всех бонусах читайте ниже:

💝Праздник любви с бонусами: что предлагают банки на День Валентина

«Дія» запускает новый сертификат. Также ко Дню влюбленных в Министерстве цифровой трансформации Украины добавили новый документ — сертификат неженатого или незамужней. Сертификат не является официальным документом. Но данные проверяются в реестре — и это настоящая визитка неженатого или незамужней.
Евро вместо доллара. Сейчас вопрос изменения курсообразующей валюты с доллара на евро находится на стадии обсуждения. Окончательное решение еще не принято. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.
Трамп анонсировал переговоры между Украиной и рф. На следующей неделе в Саудовской Аравии для переговоров о прекращении войны. Он сказал, что «очень хороший» разговор с владимиром путиным в среду «прошёл долгий путь к разрешению ужасной войны, где гибнет так много людей, особенно солдат на поле боя».
Что получит Украина за редкоземельные металлы. Специальный представитель США Кит Келлог заявил, что налаживание партнерства между Киевом и Вашингтоном в разработке украинских редкоземельных ископаемых усилит гарантии безопасности для нашего государства.
Украина доработала и передала США проект соглашения о партнерстве. Украина получила драфт соглашения 12 февраля во время визита министра финансов США Скотта Бессента.
Трамп решил ввести взаимные тарифы в торговле с другими странами. Дональд Трамп поручил своей администрации рассмотреть возможность введения пошлины на импорт в США из тех стран, которые имеют более высокие тарифы на американскую продукцию.
Россияне ударили дроном по укрытию на ЧАЭС. Россияне в ночь на пятницу, 14 февраля, атаковали дроном Чернобыльскую атомную энергостанцию. В результате атаки было повреждено укрытие разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС, более известное как «Саркофаг».
Прожиточный минимум и минималка. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, по которому предлагают постепенно повысить минимальную заработную плату, а также прожиточный минимум и минимальную пенсию по возрасту.
ТОП-10 банков по депозитам в гривне, евро и долларах. Более 70% вкладчиков держат свои деньги на вкладах до востребования, на срочных находится только примерно 30% средств украинцев в банках. Из этих 30% на вклады более года приходится лишь немногим более 1%. Наибольшей популярностью пользуются вклады на 3 месяца (около 17%).
Где в Украине самая дорогая и самая дешевая аренда квартир. По данным Госстата, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в целом по Украине в январе 2025 года составила 7326 гривен. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По материалам:
Finance.ua
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