День финансов: евро вместо доллара, Трамп анонсировал переговоры, ТОП-10 банков по депозитам — Finance.ua

День финансов: евро вместо доллара, Трамп анонсировал переговоры, ТОП-10 банков по депозитам Сегодня 17:30

В пятницу, 14 февраля, Finance.ua подготовил новую статью о том, что предлагают банки клиентам ко Дню Валентина. Обо всех бонусах читайте ниже:

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Украина доработала и передала США проект соглашения о партнерстве. Украина Украина получила драфт соглашения 12 февраля во время визита министра финансов США Скотта Бессента.

Трамп решил ввести взаимные тарифы в торговле с другими странами. Дональд Трамп Дональд Трамп поручил своей администрации рассмотреть возможность введения пошлины на импорт в США из тех стран, которые имеют более высокие тарифы на американскую продукцию.

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Прожиточный минимум и минималка. В Верховной Раде В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, по которому предлагают постепенно повысить минимальную заработную плату, а также прожиточный минимум и минимальную пенсию по возрасту.

ТОП-10 банков по депозитам в гривне, евро и долларах. Более 70% вкладчиков держат свои деньги на вкладах до востребования, на срочных находится только примерно 30% средств украинцев в банках. Из этих 30% на вклады более года приходится лишь немногим более 1%. Наибольшей Более 70% вкладчиков держат свои деньги на вкладах до востребования, на срочных находится только примерно 30% средств украинцев в банках. Из этих 30% на вклады более года приходится лишь немногим более 1%. Наибольшей популярностью пользуются вклады на 3 месяца (около 17%).

Где в Украине самая дорогая и самая дешевая аренда квартир. По данным Госстата, По данным Госстата, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в целом по Украине в январе 2025 года составила 7326 гривен. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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