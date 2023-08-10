День финансов: доплаты военным, концепция открытого банкинга, лучшие города для жизни в Польше — Finance.ua

День финансов: доплаты военным, концепция открытого банкинга, лучшие города для жизни в Польше Сегодня 17:50

Четверг, 10 августа. Государство отказывается от бумажных архивов, а украинские айтишники собирают деньги, чтобы не работать после 45 лет.

Доплаты военным. Кабмин утвердил размер Кабмин утвердил размер ежемесячных доплат для военнослужащих, правоохранителей и спасателей на время военного положения. Военные, непосредственно участвующие в боевых действиях, будут получать доплаты в 100 тысяч гривен ежемесячно. Также предусматриваются выплаты в размере 30 тыс. и 50 тыс. гривен.

Концепция открытого банкинга. НБУ утвердил НБУ утвердил Концепцию открытого банкинга . Она определяет направления развития, дорожную карту и ключевые требования по внедрению в Украине открытого банкинга. Принятие концепции еще на один шаг приближает украинский платежный рынок к европейскому.

Также Нацбанк ужесточает требования к резервам банков. С 11 сентября регулятор уравнивает нормативы обязательного резервирования банками по средствам юридических лиц по признаку срочности.

Государство отказывается от бумажных архивов. В Украине заработал пилотный проект «э-Архив». Все документы государственных органов власти в Украине отцифруют и В Украине заработал пилотный проект «э-Архив». Все документы государственных органов власти в Украине отцифруют и будут храниться в электронных архивах

Закон о цифровом контенте и цифровых услугах. Верховная Рада Украины Верховная Рада Украины приняла закон о цифровом контенте и цифровых услугах. Ожидается, что закон будет способствовать эффективному осуществлению и защите прав потребителей, которым по договору предоставляется цифровой контент и цифровая услуга, а также определению четких тенденций формирования результативного рынка.

Также Рада обложила онлайн-казино налогом на обращение. Это принесет в бюджет дополнительно не менее 1,5 млрд грн в год.

Кроме того, депутаты лишили подсанкционные компании права на возмещение НДС.

ВР приняла также в первом чтении законопроект о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов.

Субсидия в один клик через «Дія». В Минсоцполитики сообщили, что упрощенное В Минсоцполитики сообщили, что упрощенное оформление субсидий через «Дія» будет реализовано в конце 2023 года. Там напомнили, что Кабинет Министров с 1 июня повысил тариф на электроэнергию для населения, что вызовет рост количества заявлений на субсидию.

Лучшие города для жизни в Польше. Польское издание Business Insider Польское издание Business Insider составило рейтинг 16 воеводских городов, где самое высокое качество жизни в Польше. Познань заняла первое место, потому что там по последним показателям самая низкая безработица, высокие зарплаты и хорошее качество воздуха. На втором месте — Катовице, а на третьем — Ополе.

Украинцы, временно находящиеся в Польше, могут перевести свои пенсионные выплаты туда. Сделать это могут как пенсионеры, которые уже получали пенсию в Украине, так и те, кто достиг пенсионного возраста за границей.

Украинские беженцы, нашедшие убежище за границей, нередко нуждаются в значительной помощи, чтобы иметь возможность вернуться в Украину. Венгерский офис Международной организации по миграции провел опрос украинских беженцев на тему возвращения в Украину. Вот в какой помощи нуждаются беженцы, возвращающиеся домой.

Еще 50 видеокамер фиксации нарушений ПДД. В пятницу, 11 августа, на автомобильных дорогах страны приступят к работе еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений. В общей сложности В пятницу, 11 августа, на автомобильных дорогах страны приступят к работе еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений. В общей сложности количество камер на дорогах будет достигать уже 215. В полиции отмечают, что 31 комплекс работал до полномасштабного вторжения и возобновит свою работу, а еще 19 приборов контроля заработают впервые.

Деньги на пенсию в 45. Украинские ІТ-специалисты копят деньги, чтобы не работать после 35−45 лет, свидетельствуют Украинские ІТ-специалисты копят деньги, чтобы не работать после 35−45 лет, свидетельствуют результаты исследований Dou.ua. Зарплаты 97% айтишников превышают среднюю зарплату в Украине, а 66% айтишников имеют возможности для сбережений.

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