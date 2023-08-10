Що потрібно українцям, щоб повернутися з-за кордону — опитування (інфографіка) — Finance.ua
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Що потрібно українцям, щоб повернутися з-за кордону — опитування (інфографіка)

Особисті фінанси
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Українські біженці, які знайшли прихисток за кордоном, нерідко потребують значної допомоги, щоб мати змогу повернутися в Україну. Найбільше необхідні організація поїздки та гроші.
Для більшості біженців мотивом повернення є туга за домом та покращення ситуації у їхньому регіоні, повідомляє dailynewshungary.com.
Угорський офіс Міжнародної організації з міграції (МОМ) у квітні-червні 2023 року провів опитування українських біженців на тему повернення в Україну.
З’ясувалося, що біженці, які повертаються в Україну, потребують допомоги із проїздом, інформації, фінансову підтримку та допомоги у медичних питаннях. Серед опитаних 30% мали намір повернутися додому назавжди, а 66% відвідували Україну на короткий час. Основними мотивами повернутися в Україну більшість людей назвали тугу за домівкою та покращення ситуації у їхньому регіоні.
Що потрібно українцям, щоб повернутися з-за кордону — опитування (інфографіка)
Більше половини респондентів заявили, що отримували допомогу під час поїздки до Угорщини. Ще 39% отримали підтримку з поселенням, 36% отримали фінансову допомогу, а 32% - харчування.
Серед опитаних 54% обрали країною прихистку саме Угорщину, тоді як 12% шукали притулку в Німеччині, а 5% - в Австрії.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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