Що потрібно українцям, щоб повернутися з-за кордону — опитування (інфографіка) Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

Українські біженці, які знайшли прихисток за кордоном, нерідко потребують значної допомоги, щоб мати змогу повернутися в Україну. Найбільше необхідні організація поїздки та гроші.

Для більшості біженців мотивом повернення є туга за домом та покращення ситуації у їхньому регіоні, повідомляє dailynewshungary.com

Угорський офіс Міжнародної організації з міграції (МОМ) у квітні-червні 2023 року провів опитування українських біженців на тему повернення в Україну.

З’ясувалося, що біженці, які повертаються в Україну, потребують допомоги із проїздом, інформації, фінансову підтримку та допомоги у медичних питаннях. Серед опитаних 30% мали намір повернутися додому назавжди, а 66% відвідували Україну на короткий час. Основними мотивами повернутися в Україну більшість людей назвали тугу за домівкою та покращення ситуації у їхньому регіоні.

Більше половини респондентів заявили, що отримували допомогу під час поїздки до Угорщини. Ще 39% отримали підтримку з поселенням, 36% отримали фінансову допомогу, а 32% - харчування.

Серед опитаних 54% обрали країною прихистку саме Угорщину, тоді як 12% шукали притулку в Німеччині, а 5% - в Австрії.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції. Тут ви можете взяти кредит онлайн на картку в Україні. Швидкий кредит на картку з поганою кредитною історією, без довідок, без дзвінків і без фото. Кредит онлайн на картку💰

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.