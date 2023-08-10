Замість тонн паперу та довгих пошуків: в Україні запрацюють електронні архіви — Finance.ua

Замість тонн паперу та довгих пошуків: в Україні запрацюють електронні архіви Сьогодні 09:14 — Казна та Політика

Замість тонн паперу та довгих пошуків: в Україні запрацюють електронні архіви

Міністерство юстиції та Державна архівна служба України презентували пілотний проєкт «е-Архів». Тепер документи державних органів влади зберігатимуться в електронних архівах.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

«Ми створили всі умови, щоб архівні документи накопичувались, обліковувались та зберігались в електронному вигляді. До того ж, весь цей процес відбуватиметься автоматизовано. Тож тепер усього за кілька кліків можна буде знайти необхідні архівні відомості, а не переривати стоси паперових документів», — повідомив під час презентації пілотного проєкту заступник міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергій Орлов.

Зазначається, що лише Міністерство юстиції щорічно передає до державного архіву близько 1200 справ паперових документів. А це 240 тисяч аркушів формату А4.

Крім того, для електронних документів, які необхідно зберігати понад 10 років, виготовляються ще й засвідчені паперові копії.

«Реалізація пілотного проєкту „е-Архів“ дасть змогу здійснювати роботу з архівування електронних документів в органах влади та створить належні умови для постійного зберігання і використання електронних документів Національного архівного фонду (так званих „born digital documents“) та державних інформаційних електронних ресурсів. Після подальшого масштабування в Україні запрацюють справжні електронні архіви! Відкриваємо еру електронного архівування в Україні разом», — зазначив голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов.

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Тестування проєкту проходило в системі «АСКОД». На першому етапі було сформовано та передано окремі електронні документи Міністерства юстиції на зберігання до архіву Мін'юсту та до Центрального державного аудіовізуального та електронного архіву.

Надалі проєкт масштабують на всі органи влади, а згодом — і на інші організації.

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