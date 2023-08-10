НБУ посилює вимоги до резервів банків — Finance.ua

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НБУ посилює вимоги до резервів банків

Кредит&Депозит
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НБУ посилює вимоги до резервів банків
НБУ посилює вимоги до резервів банків
Національний банк України з 11 вересня урівнює нормативи обов’язкового резервування банками за коштами юридичних осіб за ознакою строковості, повідомили у четвер у регуляторі.

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«З 11 вересня 2023 року обов’язкові резерви за строковими коштами і вкладами юридичних осіб (окрім інших банків) дорівнюватимуть у національній валюті 10% (зараз 0%), а в іноземній валюті - 20% (зараз 10%)», — повідомили в НБУ.
У регуляторі нові правила пояснили необхідністю, зокрема, для подальшої мінімізації ризиків структурного профіциту ліквідності в банківській системі та зниження ринкових викривлень.
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У Нацбанку вказали, що аналогічні нормативи обов’язкового резервування банками діють за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних осіб.
З 11 травня нормативи формування банками обов’язкових резервів за депозитами фізичних осіб строком до трьох місяців прирівняли до нормативів за коштами фізичних осіб на поточних рахунках.

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Довідка Finance.ua:

  • У червні, після того, як НБУ анонсував можливість переходу до циклу зниження облікової ставки, ставки за роздрібними депозитами різної строковості продовжили зростати. Середньозважена ставка за новими строковими депозитами домогосподарств у гривні сягнула 14,2%.
  • В Україні після зниження облікової ставки НБУ може знизитись прибутковість депозитів. Ставки за вкладами у гривні вже до вересня можуть скоротитися на 1−2 відсоткові пункти — у середньому до 11−12% за вкладами на 3 міс. та до 16% за вкладами від 3 міс. до 1 року.
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За матеріалами:
УНН
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