НБУ посилює вимоги до резервів банків — Finance.ua

НБУ посилює вимоги до резервів банків
Національний банк України з 11 вересня урівнює нормативи обов’язкового резервування банками за коштами юридичних осіб за ознакою строковості, повідомили у четвер у регуляторі.
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«З 11 вересня 2023 року обов’язкові резерви за строковими коштами і вкладами юридичних осіб (окрім інших банків) дорівнюватимуть у національній валюті 10% (зараз 0%), а в іноземній валюті - 20% (зараз 10%)», — повідомили в НБУ.
У регуляторі нові правила пояснили необхідністю, зокрема, для подальшої мінімізації ризиків структурного профіциту ліквідності в банківській системі та зниження ринкових викривлень.
У Нацбанку вказали, що аналогічні нормативи обов’язкового резервування банками діють за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних осіб.
З 11 травня нормативи формування банками обов’язкових резервів за депозитами фізичних осіб строком до трьох місяців прирівняли до нормативів за коштами фізичних осіб на поточних рахунках.
Депозити, до яких варто придивитися літом 2023 року
Довідка Finance.ua:
- У червні, після того, як НБУ анонсував можливість переходу до циклу зниження облікової ставки, ставки за роздрібними депозитами різної строковості продовжили зростати. Середньозважена ставка за новими строковими депозитами домогосподарств у гривні сягнула 14,2%.
- В Україні після зниження облікової ставки НБУ може знизитись прибутковість депозитів. Ставки за вкладами у гривні вже до вересня можуть скоротитися на 1−2 відсоткові пункти — у середньому до 11−12% за вкладами на 3 міс. та до 16% за вкладами від 3 міс. до 1 року.
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