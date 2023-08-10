Рада позбавила підсанкційні компанії права на відшкодування ПДВ — Finance.ua
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Рада позбавила підсанкційні компанії права на відшкодування ПДВ

Казна та Політика
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Рада позбавила підсанкційні компанії права на відшкодування ПДВ
Рада позбавила підсанкційні компанії права на відшкодування ПДВ
Парламент підтримав у другому читанні та в цілому законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу та інших актів щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За його словами, законом передбачається нерозповсюдження обмежувальних заходів (санкцій) на сплату податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та погашення податкового боргу.
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Як зазначає Гетманцев, до другого читання було внесено, зокрема, такі зміни:
  • встановлено 4 види заходів, які здійснює контролюючий орган із метою реалізації санкцій, прийнятих РНБО;
  • ПК доповнено механізмами реалізації таких заходів щодо підсанкційних осіб;
  • доповнено норми щодо заборони перебування підсанкційного суб'єкта на спрощеній системі оподаткування.
«Набрання чинності законопроекту синхронізовано з нещодавно ухваленим законом N3223, який запроваджує публічний Державний реєстр санкцій», — уточнив голова комітету.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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