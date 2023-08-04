путін підписав закон про блокування коштів іноземних компаній, які перебувають під санкціями рф — Finance.ua

путін підписав закон про блокування коштів іноземних компаній, які перебувають під санкціями рф Сьогодні 18:30 — Світ

путін підписав закон про блокування коштів іноземних компаній, які перебувають під санкціями рф

Президент росії володимир путін підписав закон, за яким в рф блокуватимуть кошти та майно іноземних компаній, проти яких у росії ввели санкції.

Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство « РИА Новости ».

Зазначається, що у 2018 році «у відповідь на недружні дії» Києва путін ухвалив рішення запровадити спеціальні економічні заходи щодо окремих українських організацій та громадян. Новий закон було підготовлено та прийнято на його основі.

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Він передбачає єдиний підхід до застосування спеціальних заходів, спрямованих на заборону або обмеження фінансових операцій, блокування коштів та іншого майна, а також фінансових операцій, що здійснюються на користь осіб, що потрапили під обмеження.

Наразі такі заходи застосовуються щодо іноземних держав, органів та посадових осіб, якщо їхні дії загрожують інтересам та безпеці росії та порушують права та свободи її громадян.

Нова законодавча ініціатива вводить поняття «блоковані особи», під яким фактично розуміються особи, чиї кошти блокуються у межах економічних обмежень.

До осіб, що блокуються, крім іноземних держав, а також іноземних організацій і громадян, осіб без громадянства, віднесені підконтрольні їм юрособи, в яких такі організації та громадяни мають право прямо чи опосередковано розпоряджатися більше 50% голосів.

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Організації, які здійснюють операції з грошима та іншим майном будуть повинні блокувати операції таких підконтрольних іноземцям юросіб.

Організатори азартних ігор у букмекерській конторі або тоталізаторі будуть також зобов’язані відмовляти у прийманні ставок та виплаті виграшу учасникам ігор, до яких застосовуються спеціальні економічні заходи.

Закон набуде чинності через 180 днів після офіційного опублікування.

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Економічна Правда За матеріалами:

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