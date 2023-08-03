В Україні під час війни відкрилися майже 40 компаній зі зв’язками в росії та білорусі — Finance.ua

В Україні під час війни відкрилися майже 40 компаній зі зв’язками в росії та білорусі Сьогодні 14:00 — Фондовий ринок

В Україні під час війни відкрилися майже 40 компаній зі зв’язками в росії та білорусі

Від початку повномасштабної війни лише у 5% з-поміж 20 000 компаній із «російсько-білоруським слідом» змінився склад бенефіціарів. А саме — відбувся вихід зі структури власності представників країн-агресорів. Водночас з’явилися 39 новостворених компаній, у структурі власності яких присутні особи, пов’язані з росією та білоруссю. Більшість цих юридичних осіб реєструвалися протягом воєнного 2022 року та належать до благодійних організацій.

Про це свідчать дані аналітичного центру YouControl.

На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в YouControl створили список діючих українських компаній, що мають «ворожий слід». До нього увійшли понад 20 000 активних українських підприємств, серед власників, засновників або кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин або резидент російської федерації чи республіки білорусь.

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За 16 місяців лише в деяких із цих компаній відбулися зміни у складі співвласників, а саме вихід із структури представників країн-агресорів — росії та білорусі. Аналітикам вдалося виявити понад 1000 таких фірм, що становить трохи більше 5% від загальної кількості підприємств зі зв’язками в росії та білорусі. Майже 50% із цих компаній зареєстровані в м. Київ, ще близько 6,5% розташовані в Київській області. Майже 27% працюють у торговій сфері, по 14% - у переробній промисловості та нерухомості.

У процесі дослідження вдалося виявити, що зникнення представників рф та рб зі структури власників українських компаній не завжди означає зникнення зв’язків із країнами-агресорами. Деякі зміни, вірогідно, були направлені на приховування «російсько-білоруського сліду».

Найпоширенішими способами таких псевдозмін стали:

зміна даних у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо країни громадянства чи адреси реєстрації учасників/бенефіціарів з росії та білорусі на іншу. Зокрема, найчастіше на Кіпр, Туреччину, Ізраїль та Україну;

переоформлення права власності на ймовірних родичів, які мають громадянство України або інших країн, крім рф та рб (співпадіння прізвищ, а також по батькові, яке співпадає з іменем попереднього учасника);

Крім того, за період повномасштабного вторгнення рф в Україну було виявлено 39 новостворених компаній, у структурі власності яких присутні особи, пов’язані з рф та рб. Близько половини цих юросіб (19) оформлені в Києві, ще 14 організацій зареєстровані на Заході України, 3 — на Півдні і 2 — на Сході країни. Більше 60% із цих компаній (24) були зареєстровані 2022 року.

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14 юросіб із російськими або білоруськими співвласниками є благодійними організаціями з основним КВЕДом — надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання. У більшості фірм співвласники — громадяни рф та рб, мають українське місце реєстрації (адресу). Проте в 7 компаніях громадяни білорусі, що є учасниками новостворених під час повномасштабної війни українських підприємств, згідно з ЄДР, зареєстровані в республіці білорусь та в одному випадку — в Туреччині. Деякі компанії, що зареєстровані в період 24.02.2022−11.07.2023., пов’язані між собою через учасників.

За 16 місяців війни у незначної кількості українських компаній, що були зареєстровані до повномасштабного вторгнення, у складі учасників з’явилися представники з рф та рб. Аналітики YouControl виявили 10 таких фірм. П’ять із них зареєстровані в Києві, 3 — у Харківській області, а також по одній компанії у Рівненській та Одеській областях.

Інфографіка: YouControl

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