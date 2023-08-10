На дорогах України запрацюють ще 50 комплексів автофіксації правопорушень: адреси — Finance.ua

На дорогах України запрацюють ще 50 комплексів автофіксації правопорушень: адреси
На автомобільних дорогах України з 11 серпня розпочнуть роботу ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень.
Про це сказано в повідомленні першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького у Facebook.
«З 11 серпня на автомобільних дорогах країни розпочнуть роботу ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень. 31 комплекс працював до повномасштабного вторгнення і наразі відновить свою роботу, а ще 19 приладів контролю запрацюють вперше. Загальна кількість приладів фіксації від 11.08 буде 215», — сказано в повідомленні.
Розташування приладів
Запускаються вперше:
1. м. Бердичів (1 комплекс):
- вулиця Одеська, 27, напрямок спрямування приладу вулиця Волочаївська
2. м. Кривий Ріг (2 комплекси):
- Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу вулиця 21-ї бригади Національної гвардії
- Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу вулиця Дніпровське шосе
3. м. Суми (1 комплекс):
- вулиця Харківська, 111, напрямок спрямування приладу вулиця Війська Запорозького
4. м. Ужгород (2 комплекси):
- вулиця Минайська, 8, напрямок спрямування приладу вулиця Антона Макаренка
- вулиця Минайська, 24, напрямок спрямування приладу проспект Свободи
5. м. Чернівці (5 комплексів):
- проспект Незалежності, 125, напрямок спрямування приладу вулиця Героїв Майдану
- проспект Незалежності, 94, напрямок спрямування приладу вулиця Небесної сотні
- вулиця Героїв Майдану, 160, напрямок спрямування приладу вулиця Олександра Щербанюка
- вулиця Галицький шлях, 46-В, напрямок спрямування приладу вулиця Клубна
- на 0 км+972 автодороги М-19−03 напрямок спрямування приладу Чернівецька об'їзна дорога
6. Вінницька область (2 комплекси):
- на 491 км+090 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Умань
- на 490 км+890 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Вінниця
7. Закарпатська область (2 комплекси):
- на 2 км+395 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу с. Верхній Коропець
- на 7 км+734 автодороги М-08 напрямок спрямування приладу вулиця Доманинська
8. Тернопільська область (3 комплекси):
- на 328 км+315 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Тернопіль
- на 268 км+641 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Кременець
- на 158 км+740 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу смт Великі Борки
9. Чернівецька область (1 комплекс):
- на 100 км+356 автодороги Р-62 напрямок спрямування приладу м. Сторожинець
Відновлюють роботу:
1. м. Вінниця (1 комплекс):
- проспект Юності, 46, напрямок спрямування приладу вулиця Келецька
2. м. Львів (1 комплекс):
- вулиця Шевченка, 313, напрямок спрямування приладу вулиця Івана Величковського
3. м. Хмельницький (2 комплекси):
- Вінницьке шосе, 8/1, напрямок спрямування приладу вулиця Молдавська
- проспект Миру, 65, напрямок спрямування приладу Старокостянтинівське шосе
4. м. Суми (4 комплекси):
- вулиця Харківська, 96, напрямок спрямування приладу вулиця Сергія Табали
- вулиця Героїв Сумщини, 10, напрямок спрямування приладу вулиця Кустовська
- вулиця Героїв Сумщини, 27, напрямок спрямування приладу площа Незалежності
- вулиця Героїв Крут, 20, напрямок спрямування приладу вулиця Івана Харитоненко
5. Житомирська область (2 комплекси):
- на 127 км+246 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Київ
- на 230 км+853 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Рівне
6. Івано-Франківська область (1 комплекс):
- на 240 км+283 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу вулиця Грушевського
7. Київська область (11 комплексів):
- на 21 км+730 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Капітанівка
- на 21 км+810 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Київ
- на 66 км+250 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Житомир
- на 24 км+400 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу с. Віта-Поштова
- на 24 км+700 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу смт Глеваха
- на 15 км+250 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу м. Київ
- на 15 км+740 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу с. Віта-Поштова
- на 9 км +784 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу м. Київ
- на 9 км +994 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу м. Обухів
- на 49 км+150 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу м. Харків
- на 37 км+700 автодороги М-07 напрямок спрямування приладу смт Ворзель
8. Кіровоградська область (1 комплекс):
- на 248 км+169 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу м. Одеса
9. Львівська область (6 комплексів):
- на 555 км+730 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Львів
- на 555 км+662 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Красів
- на 439 км+352 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу вулиця Перемоги
- на 541+296 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Кам’янопіль
- на 16 км+153 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу м. Львів
- на 21+671 автодороги М-10 напрямок спрямування приладу м. Львів
10. Одеська область (1 комплекс):
- на 465 км+483 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу м. Київ
11. Чернігівська область (1 комплекс):
- на 11 км+903 автодороги Н-27 напрямок спрямування приладу м. Мена
Штрафи за перевищення швидкості
Відповідальність за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП, становить:
- за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год становить 340 грн;
- більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.
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