День финансов: донаты на ВСУ, возможность отмены фиксированного курса, БМП Bradley и Marder для Украины — Finance.ua

День финансов: донаты на ВСУ, возможность отмены фиксированного курса, БМП Bradley и Marder для Украины Сегодня 17:50

Понедельник, 23 января. Сколько уже задонатили на украинскую армию и зачем отменять фиксированный курс доллара.

Донаты на ВСУ. Как сообщает Опендатабот, с момента начала полномасштабной войны только на счета НБУ и в три крупнейших фонда страны Как сообщает Опендатабот, с момента начала полномасштабной войны только на счета НБУ и в три крупнейших фонда страны задонатили более 33,96 млрд грн . Речь идет о таких организациях, как United24, «Повернись живим» и фонд Притулы. Почти половину — 47% — от донатов крупнейших украинских фондов собрал United 24.

«Яйца по 17 грн за штуку». На днях в СМИ появилась информация о закупке продовольствия для украинской армии по завышенным ценам. Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал эту информацию. На днях в СМИ появилась информация о закупке продовольствия для украинской армии по завышенным ценам. Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал эту информацию. По его мнению , эта вся ситуация — это попытка подрыва доверия к Минобороны накануне Рамштайна-8.

Плавающий курс доллара. Пока что курс гривны даже в условиях войны держится благодаря финансовой поддержке от иностранных партнеров. Как отмечает советник главы Нацбанка Юрий Городниченко, Украине нужно быть готовой к тому, что партнеры по каким-то причинам не смогут оказывать финансовую помощь. Потому он предложил Пока что курс гривны даже в условиях войны держится благодаря финансовой поддержке от иностранных партнеров. Как отмечает советник главы Нацбанка Юрий Городниченко, Украине нужно быть готовой к тому, что партнеры по каким-то причинам не смогут оказывать финансовую помощь. Потому он предложил модель с плавающим курсом , но с ограничением колебания в течение дня.

Кстати, по словам нардепа Ярослава Железняка, украинская экономика нащупала «дно» в 2022 году и может вернуться к росту уже в этом году.

Как получать достойную пенсию? Замминистра соцполитики Дарья Марчак заявляет, для того чтобы обеспечить Замминистра соцполитики Дарья Марчак заявляет, для того чтобы обеспечить пенсионные выплаты на достойном уровне , нужно отчислять в накопительные пенсионные фонды 12–15% от заработной платы. На текущем этапе в проекте закона заложено отчисление 4%.

По данным ПФУ, средний размер пенсий в Украине — 4 622,59 грн, а у работающих пенсионеров — 4 837,57 гривен.

Зарплаты тестировщиков. Как показывают Как показывают результаты исследования портала Dou.ua , медианная зарплата QA составляет $2000. Самая высокая медианная зарплата в QA в аутстафинговых компаниях ($2300). На втором месте — аутсорсинговые компании ($2100). Медианная зарплата QA в продуктовых компаниях составляет $1900. Самые низкие медианные зарплаты у тестировщиков, работающих в стартапах — $1600.

Общая валюта Бразилии и Аргентины. Две крупнейшие экономики Южной Америки обсудят план по Две крупнейшие экономики Южной Америки обсудят план по созданию новой валюты . Новая валюта, которую Бразилия предлагает назвать «сюр» (юг), может способствовать региональной торговле и уменьшить зависимость от доллара США. Сначала она будет работать параллельно с бразильским реалом и аргентинским песо.

Выезд за границу с загранпаспортом в «Дії». Украинцы во время действия военного положения могут выезжать за границу с заграничным паспортом и внутренним. При этом документ в приложении «Дія» пограничники примут в Украинцы во время действия военного положения могут выезжать за границу с заграничным паспортом и внутренним. При этом документ в приложении «Дія» пограничники примут в одном случае

БМП для Украины. Союзники планируют предоставить Украине боевые машины пехоты (БМП) Bradley и Marder. В новом материале Finance.ua разобрался, чем БМП Брэдли и Мардер лучше БМП-1 и 2 и каковы отличия у западных боевых машин:

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