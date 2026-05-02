В каких странах ЕС больше всего украинских мужчин с временной защитой
По состоянию на февраль 2026 года в странах ЕС находится более 1,04 млн украинских мужчин в возрасте от 18 до 64 лет со статусом временной защиты. Это на 15,6% больше, чем годом ранее.
Об этом свидетельствуют данные Евростата, пишет inpoland.
В каких странах больше всего украинцев
Наибольшее количество украинских мужчин с временной защитой зафиксировано в Германии — более 312 тыс. человек.
Также в страны-лидеры вошли:
- Польша — около 153 тыс. украинцев
- Чехия — более 129 тыс.
- Румыния — 71,1 тыс.
- Испания — 63,5 тыс.
Такое распределение свидетельствует о концентрации украинских мигрантов, преимущественно в странах Центральной и Восточной Европы.
Отмечается, что вопрос о дальнейшем пребывании украинских мужчин в ЕС остается предметом политических дискуссий.
В частности, в Германии звучат призывы о содействии их возвращению в Украину.
До этого Finance.ua отмечал, что в Норвегии мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, с определенными исключениями, не смогут получить коллективную защиту, где временный вид на жительство предоставляется на основе групповой оценки. Новые ограничения направлены на уменьшение нагрузки на муниципалитеты и поддержку тех, кто уже находится в стране.
Также ранее сообщалось, что, несмотря на ограничение выезда из Украины, за последний год в Германии фиксируют рост числа украинских мужчин в возрасте от 18 до 63 лет примерно на 52 тысячи.
