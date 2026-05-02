0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

В каких странах ЕС больше всего украинских мужчин с временной защитой

124
В ЕС находится более 1 млн украинских мужчин под временной защитой
По состоянию на февраль 2026 года в странах ЕС находится более 1,04 млн украинских мужчин в возрасте от 18 до 64 лет со статусом временной защиты. Это на 15,6% больше, чем годом ранее.
Об этом свидетельствуют данные Евростата, пишет inpoland.

В каких странах больше всего украинцев

Наибольшее количество украинских мужчин с временной защитой зафиксировано в Германии — более 312 тыс. человек.
Также в страны-лидеры вошли:
  • Польша — около 153 тыс. украинцев
  • Чехия — более 129 тыс.
  • Румыния — 71,1 тыс.
  • Испания — 63,5 тыс.
Такое распределение свидетельствует о концентрации украинских мигрантов, преимущественно в странах Центральной и Восточной Европы.
Отмечается, что вопрос о дальнейшем пребывании украинских мужчин в ЕС остается предметом политических дискуссий.
В частности, в Германии звучат призывы о содействии их возвращению в Украину.
До этого Finance.ua отмечал, что в Норвегии мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, с определенными исключениями, не смогут получить коллективную защиту, где временный вид на жительство предоставляется на основе групповой оценки. Новые ограничения направлены на уменьшение нагрузки на муниципалитеты и поддержку тех, кто уже находится в стране.
Также ранее сообщалось, что, несмотря на ограничение выезда из Украины, за последний год в Германии фиксируют рост числа украинских мужчин в возрасте от 18 до 63 лет примерно на 52 тысячи.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems