В каких странах ЕС больше всего украинских мужчин с временной защитой Сегодня 18:17

В ЕС находится более 1 млн украинских мужчин под временной защитой

По состоянию на февраль 2026 года в странах ЕС находится более 1,04 млн украинских мужчин в возрасте от 18 до 64 лет со статусом временной защиты. Это на 15,6% больше, чем годом ранее.

Об этом свидетельствуют данные Евростата, пишет inpoland.

В каких странах больше всего украинцев

Наибольшее количество украинских мужчин с временной защитой зафиксировано в Германии — более 312 тыс. человек.

Также в страны-лидеры вошли:

Польша — около 153 тыс. украинцев

Чехия — более 129 тыс.

Румыния — 71,1 тыс.

Испания — 63,5 тыс.

Такое распределение свидетельствует о концентрации украинских мигрантов, преимущественно в странах Центральной и Восточной Европы.

Отмечается, что вопрос о дальнейшем пребывании украинских мужчин в ЕС остается предметом политических дискуссий.

В частности, в Германии звучат призывы о содействии их возвращению в Украину.

До этого Finance.ua отмечал , что в Норвегии мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, с определенными исключениями, не смогут получить коллективную защиту, где временный вид на жительство предоставляется на основе групповой оценки. Новые ограничения направлены на уменьшение нагрузки на муниципалитеты и поддержку тех, кто уже находится в стране.

Также ранее сообщалось , что, несмотря на ограничение выезда из Украины, за последний год в Германии фиксируют рост числа украинских мужчин в возрасте от 18 до 63 лет примерно на 52 тысячи.

