День финансов: до €20 тысяч малому бизнесу, изменения в банковских платежах, минималка в странах ЕС — Finance.ua

День финансов: до €20 тысяч малому бизнесу, изменения в банковских платежах, минималка в странах ЕС Сегодня 17:35

Во вторник, 26 ноября, Finance.ua в новом материале подробно рассмотрел, какая сумма дефицита бюджета и откуда будут брать деньги на его покрытие и что будет с курсом доллара:

НБУ готовит изменения в банковских платежах. Национальный банк предлагает Национальный банк предлагает обновить порядок выполнения межбанковских платежных операций в Украине в национальной валюте.

Банки увеличили ввоз наличной валюты в Украину. Объем наличной иностранной валюты, которую банки Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в октябре 2024 года, составил 1,684 млрд долларов. Это на 29,0% больше, чем в сентябре (1,306 млрд долларов).

также стало известно, чего ждать от курса доллара.

Бронь от мобилизации трудоустроенных после 18 мая. Работники критически Работники критически важных предприятий, которые были трудоустроены после 18 мая 2024 года, смогут получить бронирование от мобилизации.

Сколько денег компенсировало государство предпринимателям за трудоустройство ВПЛ. 270 млн грн 270 млн грн выплатило государство работодателям в рамках компенсационной программы за трудоустройство более 13 тысяч внутренне перемещенных лиц с начала 2024 года.

Finance.ua рассмотрел минимальные зарплаты в пяти странах Европы, в которых находится много украинских беженцев: Франции, Германии, Испании, Польше и Чехии. Обо всем этом вы можете почитать в статье:

Малому бизнесу предоставят до €20 тысяч. В декабре стартует новая грантовая программа «Поддержка В декабре стартует новая грантовая программа «Поддержка энергоустойчивости микро- и малых предприятий Украины», по которой предприниматели могут получить от 10 тысяч до 20 тысяч евро на закупку альтернативных источников энергии.

«Укрпочта» сообщила, когда выплатит «тысячу Зеленского». «Укрпочта» «Укрпочта» выплатит по 1 тысяче гривен так называемой «Зимней поддержки» для 2 млн украинцев. Это касается тех, кто получает пенсии и социальные выплаты на почте.

А вот дети из бедных семей и семей переселенцев получат от государства по 6,5 тыс. грн.

Невозможность возврата ПриватБанка Коломойскому. Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда подтвердил невозможность возврата государственного ПриватБанка бывшему совладельцу Игорю Коломойскому.

Аварийные мосты Метро и Патона. Работы на мосту Метро планируется завершить в 2026 году, они позволят обеспечить безопасную эксплуатацию моста без его закрытия. Об этом в интервью Работы на мосту Метро планируется завершить в 2026 году, они позволят обеспечить безопасную эксплуатацию моста без его закрытия. Об этом в интервью рассказал директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

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