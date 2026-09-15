День финансов: до 170 тыс. грн штрафа или 6 лет заключения для «дропов», самые дешевые однокомнатные квартиры Сегодня 17:30

Во вторник, 15 сентября, Finance.ua сравнил цены в регионах на первичном и вторичном рынке жилья. Также рассказываем, какие наказания вынесла ВР за деятельность «дропов».

Украина рискует лишиться части международного финансирования на $29,5 млрд

Ситуация с государственными финансами Украины близится к критической. Украина может потерять значительную часть предусмотренного финансирования на общую сумму $29,5 млрд. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий призвал народных депутатов поскорее принять законопроекты, необходимые для получения международной финансовой помощи.

Наказание за деятельность «дропов»

Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 16013 , который предусматривает криминализацию передачи и обращения «дроп-счетов» и устанавливает штрафы и лишение свободы за ряд связанных нарушений.

ВПЛ смогут совмещать жилищные ваучеры с кредитами

ВР поддержала за основу законопроект № 15335, который должен урегулировать такой механизм для внутренне перемещенных лиц, проживавших на временно оккупированных территориях. Законопроект предусматривает возможность использовать жилищный ваучер вместе с кредитными средствами, если их недостаточно для полного финансирования приобретения или строительства жилья.

Иностранцы будут претендовать на работу в Украине

Кабмин зарегистрировал в ВР законопроект № 16073 о внесении изменений в некоторые законы Украины о трудоустройстве иностранцев и лиц без гражданства. Документ предлагает объединить разрешительные процедуры и ввести единое разрешение на проживание и трудоустройство.

В то же время стало известно, где в медицине платят больше всего.

Новый Трудовой кодекс: риски для работников

В ФПУ отмечают, что договорное регулирование трудовых отношений работает эффективно только при равенстве сторон. Работник, который ищет работу, обычно не имеет возможности самостоятельно определять условия контракта наравне с работодателем.

Деньги за неиспользованные поездки

14 сентября истек срок действия поездок в киевском коммунальном транспорте, которые пассажиры успели приобрести к повышению тарифов. Пассажирам, не успевшим использовать все поездки, автоматически возвратят их стоимость. В течение этой недели средства будут зачислены на Кошелек транспортной карты в приложении «Киев Цифровой».

Кстати, с сегодняшнего дня тарифы на проезд в пригородных поездах вырастут.

🏡 Цены на украинском рынке недвижимости в 2026 году достаточно неравномерны. В регионах, которые считаются относительно безопасными, однокомнатные квартиры преимущественно дорожают. В прифронтовых городах цены на жилье почти не изменяются или даже снижаются.

Редакция Finance.ua сравнила цены в регионах на первичном и вторичном рынке жилья. Рассказываем, где сейчас самое дешевое и самое дорогое — Редакция Finance.ua сравнила цены в регионах на первичном и вторичном рынке жилья. Рассказываем, где сейчас самое дешевое и самое дорогое — Где самые дешевые однокомнатные квартиры: цены по регионам

🤑 Валютный курс в Украине может оставаться относительно стабильным, в то время как цены на товары и услуги продолжают расти.

В новом видео на нашем YouTube-канале банкир Глобус Банка Тарас Лесовой поделился информацией о цене, по которой Национальному банку удается удерживать гривну, что такое «военная инфляция» и чего ожидать от курса доллара и евро на этой неделе.

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