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День финансов: до 170 тыс. грн штрафа или 6 лет заключения для «дропов», самые дешевые однокомнатные квартиры

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Во вторник, 15 сентября, Finance.ua сравнил цены в регионах на первичном и вторичном рынке жилья. Также рассказываем, какие наказания вынесла ВР за деятельность «дропов».
Украина рискует лишиться части международного финансирования на $29,5 млрд
Ситуация с государственными финансами Украины близится к критической. Украина может потерять значительную часть предусмотренного финансирования на общую сумму $29,5 млрд. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий призвал народных депутатов поскорее принять законопроекты, необходимые для получения международной финансовой помощи.
Наказание за деятельность «дропов»
Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 16013, который предусматривает криминализацию передачи и обращения «дроп-счетов» и устанавливает штрафы и лишение свободы за ряд связанных нарушений.
ВПЛ смогут совмещать жилищные ваучеры с кредитами
ВР поддержала за основу законопроект № 15335, который должен урегулировать такой механизм для внутренне перемещенных лиц, проживавших на временно оккупированных территориях. Законопроект предусматривает возможность использовать жилищный ваучер вместе с кредитными средствами, если их недостаточно для полного финансирования приобретения или строительства жилья.
Иностранцы будут претендовать на работу в Украине
Кабмин зарегистрировал в ВР законопроект № 16073 о внесении изменений в некоторые законы Украины о трудоустройстве иностранцев и лиц без гражданства. Документ предлагает объединить разрешительные процедуры и ввести единое разрешение на проживание и трудоустройство.
В то же время стало известно, где в медицине платят больше всего.
Новый Трудовой кодекс: риски для работников
В ФПУ отмечают, что договорное регулирование трудовых отношений работает эффективно только при равенстве сторон. Работник, который ищет работу, обычно не имеет возможности самостоятельно определять условия контракта наравне с работодателем.
Деньги за неиспользованные поездки
14 сентября истек срок действия поездок в киевском коммунальном транспорте, которые пассажиры успели приобрести к повышению тарифов. Пассажирам, не успевшим использовать все поездки, автоматически возвратят их стоимость. В течение этой недели средства будут зачислены на Кошелек транспортной карты в приложении «Киев Цифровой».
Кстати, с сегодняшнего дня тарифы на проезд в пригородных поездах вырастут.
🏡 Цены на украинском рынке недвижимости в 2026 году достаточно неравномерны. В регионах, которые считаются относительно безопасными, однокомнатные квартиры преимущественно дорожают. В прифронтовых городах цены на жилье почти не изменяются или даже снижаются.
Редакция Finance.ua сравнила цены в регионах на первичном и вторичном рынке жилья. Рассказываем, где сейчас самое дешевое и самое дорогое — Где самые дешевые однокомнатные квартиры: цены по регионам
🤑 Валютный курс в Украине может оставаться относительно стабильным, в то время как цены на товары и услуги продолжают расти.
В новом видео на нашем YouTube-канале банкир Глобус Банка Тарас Лесовой поделился информацией о цене, по которой Национальному банку удается удерживать гривну, что такое «военная инфляция» и чего ожидать от курса доллара и евро на этой неделе.
💳 Также мы разобрали, грозит ли Украине девальвация гривны и почему Нацбанк уверенно держит ситуацию под контролем?
Финансовый эксперт Алексей Козырев общается с председателем правления Глобус Банка Сергеем Мамедовым о предстоящем курсе доллара, уровне инфляции, актуальности депозитов и ОВГЗ, а также о ситуации в рынке недвижимости и новых деталях финмониторинга при переходе на систему SEPA.
Смотрите выпуск, чтобы узнать, как правильно сэкономить свои деньги.
По материалам:
Finance.ua
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