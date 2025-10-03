0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

День финансов: деньги через «Дію», старт отопительного сезона, условия новой программы МВФ

42
В пятницу, 3 октября, в Киеве стартовал отопительный сезон, а нардепы предлагают изменить размер пособия по безработице и срок его выплаты. Также предлагаем вашему вниманию новое видео, сегодня речь идет о новом прожиточном минимуме:
Отопительный сезон.
С 3 октября в столице начинают подключать к отоплению больницы, школы, детские сады и другие объекты социальной сферы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Дополнительные средства для оплаты электроэнергии.
Украинцы, проживающие на территории активных или возможных боевых действий, с 1 октября получат дополнительные средства на оплату электроэнергии. Пособие будет предоставляться в рамках Программы поддержки прифронтовых территорий, говорят в Министерстве развития общин и территорий.
Средства из банка-банкрота через «Дію».
Украинцам доступен сервис «Возврат вкладов», который помогает быстро и удобно получить гарантированное возмещение на существующую или открыть новую карту єПідтримка в одном из банков-агентов Фонда гарантирования.
$133 млн от Всемирного банка.
Украина получила 133 млн долларов США от Всемирного банка по проекту SURGE «Поддержка восстановления путем разумного фискального управления». Средства поступили в общий фонд государственного бюджета.
Ухудшение ситуации с кадрами.
Сорок процентов работодателей ожидают ухудшения ситуации с кадрами. Наиболее скептически настроены крупные компании с более чем 250 сотрудниками. Среди них 60% чаще ожидают затруднений. В то же время, именно эти предприятия демонстрируют готовность к системному сотрудничеству со студентами.
Условия новой программы МВФ.
Украина и МВФ начали обсуждать параметры новой программы. Решение будет зависеть от договоренностей относительно реформ и финансирования.
Размер пособия по безработице.
В Украине предлагают увеличить размер выплаты пособия по безработице, а также продлить его срок. Соответствующий законопроект (№ 14096) нардепы зарегистрировали в Верховной Раде.
Законопроект о криптовалюте.
Народные депутаты подали 2538 правок ко второму чтению законопроекта № 102325-д о легализации и налогообложении криптовалют в Украине. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Законопроект вынесут на голосование в Верховной Раде после того, как все представленные правки будут обработаны.
Кстати, сегодня рассказываем, какие цифровые валюты популярны среди украинцев и как их используют.

Крипта в Украине: от сбережений до международных переводов

Оформление ДТП в электронном виде.
Патрульная полиция Украины приступила к процессу оформления материалов ДТП в электронном виде. Первым городом стала Винница. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems