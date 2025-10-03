День финансов: деньги через «Дію», старт отопительного сезона, условия новой программы МВФ
В пятницу, 3 октября, в Киеве стартовал отопительный сезон, а нардепы предлагают изменить размер пособия по безработице и срок его выплаты. Также предлагаем вашему вниманию новое видео, сегодня речь идет о новом прожиточном минимуме:
Отопительный сезон.
С 3 октября в столице начинают подключать к отоплению больницы, школы, детские сады и другие объекты социальной сферы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Дополнительные средства для оплаты электроэнергии.
Украинцы, проживающие на территории активных или возможных боевых действий, с 1 октября получат дополнительные средства на оплату электроэнергии. Пособие будет предоставляться в рамках Программы поддержки прифронтовых территорий, говорят в Министерстве развития общин и территорий.
Средства из банка-банкрота через «Дію».
Украинцам доступен сервис «Возврат вкладов», который помогает быстро и удобно получить гарантированное возмещение на существующую или открыть новую карту єПідтримка в одном из банков-агентов Фонда гарантирования.
$133 млн от Всемирного банка.
Украина получила 133 млн долларов США от Всемирного банка по проекту SURGE «Поддержка восстановления путем разумного фискального управления». Средства поступили в общий фонд государственного бюджета.
Ухудшение ситуации с кадрами.
Сорок процентов работодателей ожидают ухудшения ситуации с кадрами. Наиболее скептически настроены крупные компании с более чем 250 сотрудниками. Среди них 60% чаще ожидают затруднений. В то же время, именно эти предприятия демонстрируют готовность к системному сотрудничеству со студентами.
Условия новой программы МВФ.
Украина и МВФ начали обсуждать параметры новой программы. Решение будет зависеть от договоренностей относительно реформ и финансирования.
Размер пособия по безработице.
В Украине предлагают увеличить размер выплаты пособия по безработице, а также продлить его срок. Соответствующий законопроект (№ 14096) нардепы зарегистрировали в Верховной Раде.
Законопроект о криптовалюте.
Народные депутаты подали 2538 правок ко второму чтению законопроекта № 102325-д о легализации и налогообложении криптовалют в Украине. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Законопроект вынесут на голосование в Верховной Раде после того, как все представленные правки будут обработаны.
Оформление ДТП в электронном виде.
Патрульная полиция Украины приступила к процессу оформления материалов ДТП в электронном виде. Первым городом стала Винница. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
