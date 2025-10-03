В Украине готовят программу развития социального жилья на €100 млн Сегодня 21:02 — Недвижимость

В Украине готовят программу развития социального жилья на €100 млн

€100 млн, а реализовывать программу будут в нескольких регионах страны. Министерство социальной политики Украины совместно с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) работает над запуском пилотной программы по развитию социального жилья. Ее объем составит, а реализовывать программу будут в нескольких регионах страны.

Что это значит

Программа предусматривает создание качественного, доступного и финансово устойчивого жилья для уязвимых категорий населения, в частности, для внутренне перемещенных лиц. Кроме того, €6 млн будет направлено на техническую помощь — экспертную поддержку, обучение и консультации.

«Наша задача — сделать его в Украине не только доступным, но и экономически привлекательным для общин. Качественная нормативная база обеспечит постоянную работу этой системы и здесь для нас ценна помощь европейских партнеров в разработке политик и законодательства», — подчеркнул министр социальной политики Денис Улютин.

Почему это нужно Украине

После начала полномасштабной войны миллионы украинцев лишились жилья. Спрос на социальное жилье возрос в разы и для его развития необходимо создать современную нормативную базу и эффективные модели управления.

ЕИБ подтвердило готовность помочь Украине с внедрением европейских практик и разработкой законодательных решений.

Европейский опыт

В странах ЕС социальным жильем пользуется от 20 до 40% населения, а в Вене этот показатель достигает 70%. Там действуют модели смешанного проживания разных социальных групп, что предотвращает изоляцию. В управлении социальным жильем задействованы муниципальные операторы, кооперативы и агентства социальной аренды. Во Франции система работает так, что жилищные программы стабильно финансируются без полной зависимости от государственного бюджета.

Напомним, в Украине уже действует программа льготного кредитования для ВПЛ, в рамках которой государство покрывает 70% первого взноса и 70% ежемесячных платежей в первый год.

