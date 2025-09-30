В каких городах Польши самое дешевое жилье для студентов Сегодня 06:04 — Недвижимость

Для университетов Польши начало обучения обычно приходится на конец сентября — начало октября, а это значит, что уже скоро студенты вернутся в аудитории, а для многих важным вопросом станет выбор жилья.

Rankomat. pl проанализировал цены в пятнадцати университетских городах, пишет inpoland . Стоимость значительно колеблется и зависит, выбирает ли студент одноместную комнату, или готов жить с соседями.

Самое дешевое жилье — в Торуне, в общежитиях Университета Николая Коперника: место в общей комнате стоит около 400 злотых в месяц.

Одноместные комнаты доступны в Зеленой Гуре и Ополе — до 646 и 710 злотых соответственно. Следует учитывать, что в Зелено-Гурском университете дополнительно взимается плата за коммунальные услуги.

Самые дорогие общежития — во Вроцлаве: в Kredka и Ołówek одноместная комната стоит до 1470 злотых в месяц. Также более 1000 злотых придется заплатить за жилье в таких городах:

Катовице,

Кракове,

Варшаве,

Познани,

Ольштыне.

Эксперты говорят, что на польском рынке недвижимости наблюдаются заметные изменения. Хотя цены на квартиры остаются высокими, владельцы недвижимости все чаще идут на уступки и готовы снижать цену. Подробнее о том, сколько стоят квартиры в Польше — читайте здесь

