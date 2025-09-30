0 800 307 555
В каких городах Польши самое дешевое жилье для студентов

Недвижимость
Для университетов Польши начало обучения обычно приходится на конец сентября — начало октября, а это значит, что уже скоро студенты вернутся в аудитории, а для многих важным вопросом станет выбор жилья.
Rankomat. pl проанализировал цены в пятнадцати университетских городах, пишет inpoland. Стоимость значительно колеблется и зависит, выбирает ли студент одноместную комнату, или готов жить с соседями.
Самое дешевое жилье — в Торуне, в общежитиях Университета Николая Коперника: место в общей комнате стоит около 400 злотых в месяц.

Одноместные комнаты доступны в Зеленой Гуре и Ополе — до 646 и 710 злотых соответственно. Следует учитывать, что в Зелено-Гурском университете дополнительно взимается плата за коммунальные услуги.
Самые дорогие общежития — во Вроцлаве: в Kredka и Ołówek одноместная комната стоит до 1470 злотых в месяц. Также более 1000 злотых придется заплатить за жилье в таких городах:
  • Катовице,
  • Кракове,
  • Варшаве,
  • Познани,
  • Ольштыне.
Эксперты говорят, что на польском рынке недвижимости наблюдаются заметные изменения. Хотя цены на квартиры остаются высокими, владельцы недвижимости все чаще идут на уступки и готовы снижать цену. Подробнее о том, сколько стоят квартиры в Польше — читайте здесь.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьДеньги
