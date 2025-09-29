Перепланировка в квартире: какие штрафы можно получить Сегодня 21:02 — Недвижимость

Перепланировка в квартире: какие штрафы можно получить

от 1700 до 4250 грн. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании Александр Кудрявый. В Украине за незаконную перепланировку квартиры без согласования с соответствующими органами предусмотрен штраф

Что запрещено

Запрещается сносить несущие стены, присоединять комнаты к балкону, переносить батареи и менять расположение санузлов. За такие действия владельцу придется не только уплатить штраф, но и за свой счет восстановить жилье в предыдущем виде.

Кроме того, в некоторых случаях финансовая ответственность может превышать 25 тыс. грн.

Государственные строительные нормы (ГСН), Жилищный кодекс и ряд других законов устанавливают четкие правила, а их нарушение регулируется Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Что нельзя, согласно нормативам:

сносить балконные блоки (окно и двери между комнатой и балконом);

вмешиваться в несущие конструкции — опорные стены и межэтажные перекрытия;

присоединять комнаты к балкону путем демонтажа наружных стен;

переносить батареи центрального отопления на балконы или лоджии;

расширять санузлы за счет жилых комнат или менять их расположение;

делать пристройки к квартирам на первых этажах без специального разрешения.

«Эти ограничения существуют не формально, а для того, чтобы избежать опасности разрушения дома, повреждения инженерных систем и нарушения прав соседей. Неправильная перепланировка может создать аварийные ситуации», — отмечает юрист.

Штрафы

Информация о штрафах основывается на статье 150 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). «Журналисты часто ссылались на ГСН или другие документы, но именно КУоАП определяет сумму административного взыскания за незаконную перепланировку», — объясняет юрист. Кроме этого, вопрос регулируют:

ГСН В.2.2−15:2019 (определяет допустимые виды перепланировки);

Постановление Кабмина № 406 от 7 июня 2017 года (перечень работ, не требующих специальных разрешений);

Закон «О регулировании градостроительной деятельности»;

Жилищный кодекс Украины.

Кто имеет право налагать штраф

Контролировать соблюдение правил могут как государственные органы, так и местное самоуправление. Речь идет об инспекторах Государственной инспекции архитектуры и градостроительства, а также о специалистах соответствующих департаментов КГГА, городских или поселковых советов.

Они могут выявить нарушение самостоятельно или по жалобе соседей. Если владелец планирует перепланировку, которая затрагивает несущие конструкции или меняет расположение помещений, ему необходимо:

подготовить проект от сертифицированного архитектора;

получить согласие совладельцев (соседей, ОСМД или застройщика);

подать документы через ЦПАУ или портал Дія;

пройти проверку инспектора и зарегистрировать новый техпаспорт после завершения работ.

Юрист отмечает, что процедура занимает минимум месяц и требует затрат, однако в случае нарушения собственник рискует не только получить штраф, но и обязательства восстановить квартиру в первоначальном состоянии за свой счет.

Если нарушение повторяется или собственник пытается скрыть факт незаконной перепланировки, штраф может возрасти до 8500 грн, а в отдельных случаях — даже до 25 500 грн (по статье 96−1 КУоАП).

