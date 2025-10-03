0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні запустили оформлення матеріалів ДТП в електронному вигляді

58
В Україні запустили оформлення матеріалів ДТП в електронному вигляді
В Україні запустили оформлення матеріалів ДТП в електронному вигляді
Патрульна поліція України розпочала процес оформлення матеріалів ДТП у електронному вигляді. Першим містом стала Вінниця.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.
«З понеділка на території Вінницької області патрульні складають схеми місця ДТП за допомогою планшетів. Цей процес раніше забирав багато часу, а тепер інспектори можуть оперативно вносити дані про учасників, транспортні засоби, обставини події та створювати схему з урахуванням фактичної дорожньої ситуації», — сказано в повідомленні.

Переваги електронного оформлення

  • автоматизація процесу;
  • значне скорочення часу оформлення;
  • точна фіксація місця події;
  • зменшення ризику механічних помилок.

Читайте також: Автоцивілка по-новому з 2025 року: про це варто знати, якщо ви водій

До кінця 2025 року схеми ДТП в електронному форматі планують запровадити ще в десяти областях, а протягом наступного року поширити на всю країну.
Загальна процедура залишається такою ж: матеріали з електронними схемами, як і раніше, передаватимуть до суду для розгляду.
Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року страхові компанії виплатили понад 2,8 млрд грн постраждалим у ДТП за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (ОСЦПВ).
Водії, які не дотримуються вимог законодавства чи умов договору страхування, можуть отримати штраф або вимогу від страхової компанії щодо повернення всієї суми виплаченої компенсації.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems