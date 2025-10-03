В Україні запустили оформлення матеріалів ДТП в електронному вигляді Сьогодні 11:32

Патрульна поліція України розпочала процес оформлення матеріалів ДТП у електронному вигляді. Першим містом стала Вінниця.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

«З понеділка на території Вінницької області патрульні складають схеми місця ДТП за допомогою планшетів. Цей процес раніше забирав багато часу, а тепер інспектори можуть оперативно вносити дані про учасників, транспортні засоби, обставини події та створювати схему з урахуванням фактичної дорожньої ситуації», — сказано в повідомленні.

Переваги електронного оформлення

автоматизація процесу;

значне скорочення часу оформлення;

точна фіксація місця події;

зменшення ризику механічних помилок.

До кінця 2025 року схеми ДТП в електронному форматі планують запровадити ще в десяти областях, а протягом наступного року поширити на всю країну.

Загальна процедура залишається такою ж: матеріали з електронними схемами, як і раніше, передаватимуть до суду для розгляду.

Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року страхові компанії виплатили понад 2,8 млрд грн постраждалим у ДТП за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (ОСЦПВ).

Водії, які не дотримуються вимог законодавства чи умов договору страхування, можуть отримати штраф або вимогу від страхової компанії щодо повернення всієї суми виплаченої компенсації.

