Українці зможуть оформлювати податкові та пенсійні послуги в ЦНАПах

Уряд ухвалив постанову, яка визначає точний перелік обовʼязкових сервісів у центрах надання адмінпослуг (ЦНАПах).
Про це повідомила пресслужба Мінцифри.
Що змінилося? Тепер українці знатимуть, які послуги доступні в конкретному ЦНАПі, а адміністратори — працюватимуть за чіткою інструкцією, щоб надавати ще якісніший сервіс. Цю інформацію додадуть на Гід з держпослуг, щоб можна було знаходити все необхідне.

Ключові зміни

1. Українці зможуть оформити картку платника податків, пенсійні та інші податкові послуги за один візит до ЦНАПу без поїздок до різних установ.
2. Оновлено повний перелік послуг та впроваджено їх категорії в ЦНАПах — Мінцифри визначило перелік спільно з представниками центрів та обласних адміністрацій, щоб врахувати всі потреби мешканців.
3. Визначили обовʼязкові послуги для ЦНАПів з урахуванням особливостей:
  • 360 послуг — для ЦНАПів у відносно безпечній місцевості та додатково 13 для центрів, які мають спецобладнання;
  • 245 — для ЦНАПів у прифронтових регіонах за наявності персоналу;
  • 118 — для територіальних підрозділів і віддалених робочих місць.
Детальніше про оновлення та повний перелік послуг у ЦНАПах шукайте за посиланням.
Нагадаємо, Державна податкова служба України та Мінцифри працюють над розширенням податкових сервісів. Зокрема, планується автоматично стягувати податкові борги та дозволити сплачувати податки через «Дію».
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Податки
