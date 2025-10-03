День фінансів: кошти через «Дію», старт опалювального сезону, умови нової програми МВФ Сьогодні 17:35

В п’ятницю, 3 жовтня, у Києві стартував опалювальний сезон, а нардепи пропонують змінити розмір допомоги по безробіттю та строк її виплати. Також пропонуємо вашій увазі нове відео, сьогодні йдться про новий прожитковий мінімум:

Опалювальний сезон.

З третього жовтня в столиці починають підключати до опалення лікарні, школи, дитячі садки та інші об’єкти соціальної сфери. Про це повідомив мер Києві Віталій Кличко.

Додаткові кошти на оплату електроенергії.

Українці, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, з 1 жовтня отримають додаткові кошти на оплату електроенергії. Допомога здійснюватиметься в рамках Програми підтримки прифронтових територій, кажуть у Міністерстві розвитку громад і територій.

Кошти з банку-банкрута через «Дію».

Українцям доступний сервіс «Повернення вкладів», який допомагає швидко та зручно отримати гарантоване відшкодування на наявну або відкрити нову картку єПідтримка в одному з банків-агентів Фонду гарантування.

$133 млн від Світового банку.

Україна отримала 133 млн доларів США від Світового банку за проектом SURGE «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління». Кошти надійшли до загального фонду державного бюджету.

Погіршення ситуації з кадрами.

Сорок відсотків роботодавців очікують погіршення ситуації з кадрами. Найбільш скептичними є великі компанії з понад 250 співробітниками. Серед них 60% частіше очікують ускладнень. Водночас саме ці підприємства демонструють готовність до системної співпраці зі студентами.

Умови для нової програми МВФ.

Україна і МВФ почали обговорювати параметри нової програми. Рішення залежатиме від домовленостей щодо реформ і фінансування.

Розмір допомоги по безробіттю.

В Україні пропонують збільшити розмір виплати допомоги по безробіттю, а також продовжити її термін. Відповідний законопроєкт (№ 14096) нардепи зареєстрували у Верховній Раді.

Законопроєкту про криптовалюту.

Народні депутати подали 2538 правок до другого читання законопроєкту № 102325-дпро легалізацію та оподаткування криптовалют в України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Законопроєкт винесуть на голосування у Верховній Раді після того, як усі подані правки будуть опрацьовані.

До речі, сьогодні розповідаємо, які цифрові валюти найпопулярніші серед українців і як їх використовують.

Оформлення ДТП в електронному вигляді.

Патрульна поліція України розпочала процес оформлення матеріалів ДТП у електронному вигляді. Першим містом стала Вінниця. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

