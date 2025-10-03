У столиці стартує опалювальний сезон

0 800 307 555
З третього жовтня в столиці починають підключати до опалення лікарні, школи, дитячі садки та інші об’єкти соціальної сфери.
Про це повідомив мер Києві Віталій Кличко.
«Зважаючи на похолодання, з п’ятниці соціальна сфера вже має можливість підключатись до опалення. Першими отримають тепло, як зазвичай, заклади та установи соціальної сфери», — заявив Кличко.
Подача тепла здійснюється за індивідуальними заявками від керівників установ. Такий підхід визнано оптимальним для закладів, що працюють із дітьми, пацієнтами та соціально вразливими групами.
За словами мера, усі соціальні об’єкти обладнані індивідуальними тепловими пунктами, що дозволяє регулювати постачання тепла і раціонально використовувати енергоносії.
Рішення щодо підключення житлового фонду ухвалюватимуть після аналізу кількох факторів:
  • раціональне використання енергоносіїв;
  • недоцільність зайвих витрат на тепло мешканцями;
  • ситуацію в енергосистемі.
Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявляв, що уряд готується до будь-яких сценаріїв під час опалювального сезону.
«Ми входимо у четвертий опалювальний сезон в умовах війни. Це означає, що маємо бути готові до будь-яких сценаріїв: від звичайних аварійних ситуацій до масованих обстрілів. Завдання Штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду — тримати повну координацію, створювати резерви обладнання і матеріалів, відпрацьовувати дії на випадок кризових подій», — зазначив Кулеба.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
