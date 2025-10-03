Українці отримають додаткові кошти на оплату електроенергії: кого це стосується Сьогодні 11:03 — Особисті фінанси

Українці, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, з 1 жовтня отримають додаткові кошти на оплату електроенергії.

Допомога здійснюватиметься в рамках Програми підтримки прифронтових територій, кажуть у Міністерстві розвитку громад і територій.

Розрахунок буде відбуватися за нормою 100 кВт·год на кожну людину (але не більше 300 кВт·год на сім’ю).

(але не більше 300 кВт·год на сім’ю). Це 432 грн на одного члена сім’ї, максимальна виплата — 1296 грн на домогосподарство.

Чи треба подавати заяву

Кошти автоматично нараховуватимуться разом із субсидіями та пільгами.

Звертатися до органів соцзахисту чи подавати заяви не потрібно — виплати здійснюватиме Пенсійний фонд України.

Таким чином українці зможуть частково компенсувати витрати на електроенергію, необхідну для базових потреб — освітлення, опалення, використання побутових приладів чи навіть альтернативних джерел енергії.

Родини, що проживають у прифронтових регіонах отримуватимуть виплати, доки:

сім’я переїде з небезпечної території;

втратить право на субсидію чи пільгу;

статус території зміниться на умовно безпечні чи тимчасово окуповані.

Програма підтримки прифронтових територій — це комплексна ініціатива держави, яка об’єднує відбудову житла, шкіл, лікарень і критичної інфраструктури з підтримкою місцевого бізнесу та прямою допомогою людям.

Детальна інформація про комплексну програму підтримки прифронтових регіонів доступна за посиланням

Нагадаємо, в Міненерго заявили, що не планують підвищувати тарифи на електроенергію для населення після 31 жовтня.

