Українці отримають додаткові кошти на оплату електроенергії: кого це стосується

Особисті фінанси
166
Українці отримають додаткові кошти на оплату електроенергії: кого це стосується
Українці отримають додаткові кошти на оплату електроенергії: кого це стосується
Українці, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, з 1 жовтня отримають додаткові кошти на оплату електроенергії.
Допомога здійснюватиметься в рамках Програми підтримки прифронтових територій, кажуть у Міністерстві розвитку громад і територій.
  • Розрахунок буде відбуватися за нормою 100 кВт·год на кожну людину (але не більше 300 кВт·год на сім’ю).
  • Це 432 грн на одного члена сім’ї, максимальна виплата — 1296 грн на домогосподарство.

Чи треба подавати заяву

Кошти автоматично нараховуватимуться разом із субсидіями та пільгами.
Звертатися до органів соцзахисту чи подавати заяви не потрібно — виплати здійснюватиме Пенсійний фонд України.
Таким чином українці зможуть частково компенсувати витрати на електроенергію, необхідну для базових потреб — освітлення, опалення, використання побутових приладів чи навіть альтернативних джерел енергії.
Родини, що проживають у прифронтових регіонах отримуватимуть виплати, доки:
  • сім’я переїде з небезпечної території;
  • втратить право на субсидію чи пільгу;
  • статус території зміниться на умовно безпечні чи тимчасово окуповані.
Програма підтримки прифронтових територій — це комплексна ініціатива держави, яка об’єднує відбудову житла, шкіл, лікарень і критичної інфраструктури з підтримкою місцевого бізнесу та прямою допомогою людям.
Детальна інформація про комплексну програму підтримки прифронтових регіонів доступна за посиланням.
Нагадаємо, в Міненерго заявили, що не планують підвищувати тарифи на електроенергію для населення після 31 жовтня.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Підпишіться на нас
