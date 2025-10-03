0 800 307 555
Рекордні надходження до банків у ліквідації: заблоковані у США кошти повернулися до України

У серпні 2025 року сума надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склала 1895,6 млн грн. З цих коштів 1835,5 млн грн надійшло з кореспондентських рахунків до АТ «Промінвестбанк».
Про це повідомила пресслужба ФГВФО.
Як зазначається, Фонд довів приналежність коштів на кореспондентських рахунках «Промінвестбанку» державі Україна, вивільнив кошти з-під санкційного блокування і повернув до банку близько 44 млн доларів. Згодом Фонд, відповідно до рішення РНБО, перерахував ці кошти до держбюджету України.
Також у серпні банки, що ліквідуються Фондом, отримали 34,7 млн грн від погашення кредитів. Ще 16,8 млн грн надійшло від реалізації активів, 5,5 млн грн — від доходів за цінними паперами, 2,6 млн грн — від оренди майна.
Загалом від початку 2025 року до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, надійшло понад 4,3 млрд грн.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, 25 лютого 2022 року Нацбанк відкликав банківські ліцензії та відправив у ліквідацію «Промінвестбанк», що належав російській держкорпорації «Вэб.рф», та «Міжнародний резервний банк», що належав «Сбєрбанку росії»;
  • у травні 2022-го РНБО ухвалила рішення про примусове вилучення акцій цих банків. Відповідно Фонд замінив «материнські» структури російських банків в реєстрі кредиторів на державу Україна;
  • під час ліквідації «Промінвестбанку» було встановлено, що на його кореспондентському рахунку в BANK OF NEW YORK MELLON (США) розміщено 2 мільйони доларів США та понад 36,6 мільйони євро;
  • у 2022 році ці кошти були заблоковані американською стороною у зв’язку із запровадженням США санкцій проти Банку як дочірньої компанії російської «Вэб.рф».
