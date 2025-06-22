Автоцивілка не врятує: коли з водія можуть стягнути 100% компенсацію страхової виплати — Finance.ua
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Автоцивілка не врятує: коли з водія можуть стягнути 100% компенсацію страхової виплати

Особисті фінанси
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Автоцивілка не врятує: коли з водія можуть стягнути 100% компенсацію страхової виплати
Автоцивілка не врятує: коли з водія можуть стягнути 100% компенсацію страхової виплати
Водії, які не дотримуються вимог законодавства чи умов договору страхування, можуть отримати штраф або вимогу від страхової компанії щодо повернення всієї суми виплаченої компенсації.
Про це нагадали у Моторному (транспортному) страховому бюро України, передає «Укравтопром».
З водія можуть стягнути 100% компенсацію страхової виплати, якщо він скоїв ДТП:
  • умисно, крім дій, вчинених у стані крайньої необхідності або необхідної оборони;
  • у стані сп’яніння або під впливом лікарських засобів, що знижують увагу;
  • без права на керування транспортним засобом;
  • самовільно залишив місце ДТП;
  • відмовився від проходження огляду щодо стану сп’яніння;
  • керував технічно несправним транспортним засобом;
  • використав транспортний засіб для вчинення кримінального правопорушення;
  • керував транспортним засобом з метою надання оплатних послуг із перевезення пасажирів чи вантажів (якщо внутрішній договір страхування укладений із 50% зменшенням страхової премії).
Нагадаємо, згідно з українським законодавством, кожен автомобіль, який виїжджає на дороги загального користування, повинен бути застрахований.
Поліс обов’язковий для всіх автомобілів — як для вже зареєстрованих в Україні, так і для тимчасово ввезених.
Головним моментом є обрання надійного страховика. Хоч базові умови у всіх страховиків однакові (це регулює закон), все ж є кілька нюансів, на які варто звернути увагу:
  1. Репутація страхової компанії. Почитайте відгуки, порадьтеся з досвідченими водіями.
  2. Швидкість врегулювання збитків. Деякі компанії обіцяють виплати без зайвої бюрократії — це важливо.
  3. Можливість оформлення онлайн. Сучасні сервіси дозволяють придбати автоцивілку за 10 хвилин з телефону або ноутбука.
  4. Наявність додаткових опцій. Наприклад, «автоцивілка +» з більшими лімітами, безкоштовну евакуацію автомобіля, технічну допомогу чи знижки на інші послуги.
За матеріалами:
Finance.ua
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