Автоцивілка не врятує: коли з водія можуть стягнути 100% компенсацію страхової виплати — Finance.ua

Автоцивілка не врятує: коли з водія можуть стягнути 100% компенсацію страхової виплати
Водії, які не дотримуються вимог законодавства чи умов договору страхування, можуть отримати штраф або вимогу від страхової компанії щодо повернення всієї суми виплаченої компенсації.
Про це нагадали у Моторному (транспортному) страховому бюро України, передає «Укравтопром».
З водія можуть стягнути 100% компенсацію страхової виплати, якщо він скоїв ДТП:
- умисно, крім дій, вчинених у стані крайньої необхідності або необхідної оборони;
- у стані сп’яніння або під впливом лікарських засобів, що знижують увагу;
- без права на керування транспортним засобом;
- самовільно залишив місце ДТП;
- відмовився від проходження огляду щодо стану сп’яніння;
- керував технічно несправним транспортним засобом;
- використав транспортний засіб для вчинення кримінального правопорушення;
- керував транспортним засобом з метою надання оплатних послуг із перевезення пасажирів чи вантажів (якщо внутрішній договір страхування укладений із 50% зменшенням страхової премії).
Нагадаємо, згідно з українським законодавством, кожен автомобіль, який виїжджає на дороги загального користування, повинен бути застрахований.
Поліс обов’язковий для всіх автомобілів — як для вже зареєстрованих в Україні, так і для тимчасово ввезених.
Головним моментом є обрання надійного страховика. Хоч базові умови у всіх страховиків однакові (це регулює закон), все ж є кілька нюансів, на які варто звернути увагу:
- Репутація страхової компанії. Почитайте відгуки, порадьтеся з досвідченими водіями.
- Швидкість врегулювання збитків. Деякі компанії обіцяють виплати без зайвої бюрократії — це важливо.
- Можливість оформлення онлайн. Сучасні сервіси дозволяють придбати автоцивілку за 10 хвилин з телефону або ноутбука.
- Наявність додаткових опцій. Наприклад, «автоцивілка +» з більшими лімітами, безкоштовну евакуацію автомобіля, технічну допомогу чи знижки на інші послуги.
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