Автоцивілка не врятує: коли з водія можуть стягнути 100% компенсацію страхової виплати — Finance.ua

Автоцивілка не врятує: коли з водія можуть стягнути 100% компенсацію страхової виплати Сьогодні 08:24 — Особисті фінанси

Автоцивілка не врятує: коли з водія можуть стягнути 100% компенсацію страхової виплати

Водії, які не дотримуються вимог законодавства чи умов договору страхування, можуть отримати штраф або вимогу від страхової компанії щодо повернення всієї суми виплаченої компенсації.

Про це нагадали у Моторному (транспортному) страховому бюро України, передає «Укравтопром».

З водія можуть стягнути 100% компенсацію страхової виплати, якщо він скоїв ДТП:

умисно, крім дій, вчинених у стані крайньої необхідності або необхідної оборони;

у стані сп’яніння або під впливом лікарських засобів, що знижують увагу;

без права на керування транспортним засобом;

самовільно залишив місце ДТП;

відмовився від проходження огляду щодо стану сп’яніння;

керував технічно несправним транспортним засобом;

використав транспортний засіб для вчинення кримінального правопорушення;

керував транспортним засобом з метою надання оплатних послуг із перевезення пасажирів чи вантажів (якщо внутрішній договір страхування укладений із 50% зменшенням страхової премії).

Нагадаємо, згідно з українським законодавством , кожен автомобіль, який виїжджає на дороги загального користування, повинен бути застрахований.

Поліс обов’язковий для всіх автомобілів — як для вже зареєстрованих в Україні, так і для тимчасово ввезених.

Головним моментом є обрання надійного страховика. Хоч базові умови у всіх страховиків однакові (це регулює закон), все ж є кілька нюансів, на які варто звернути увагу:

Репутація страхової компанії. Почитайте відгуки, порадьтеся з досвідченими водіями. Швидкість врегулювання збитків. Деякі компанії обіцяють виплати без зайвої бюрократії — це важливо. Можливість оформлення онлайн. Сучасні сервіси дозволяють придбати автоцивілку за 10 хвилин з телефону або ноутбука. Наявність додаткових опцій. Наприклад, «автоцивілка +» з більшими лімітами, безкоштовну евакуацію автомобіля, технічну допомогу чи знижки на інші послуги.

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