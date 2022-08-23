День финансов: «Цифры Независимости», бомбоубежища в новостройках — Finance.ua
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День финансов: «Цифры Независимости», бомбоубежища в новостройках

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День финансов: «Цифры Независимости», бомбоубежища в новостройках
Ко Дню Флага и Дню Независимости мы подготовили серию новостей, в которых будем рассказывать о самых интересных цифрах, которые были рядом с украинцами из года в год — Цифрах Независимости:
Динамика цен на столичные квартиры с 2000 по 2022 год. Во втором квартале 2022 года нотариусы оформили соглашений по продаже в восемь раз меньше, чем до войны. В настоящее время на рынке жилья в Киеве наблюдается спад. Есть несколько факторов, которые не дают полноценно восстановиться рынку недвижимости с начала войны.
Самые большие урожаи Украины. Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и масличных культур в 2021 году достиг рекордных 107,38 млн тонн — 90% из них ушли на экспорт. Такого не было за всю историю Украины. Еще 20 лет назад, в 2001-м, валовой сбор всех зерновых составил 39,67 млн тонн.
Bitcoin VS доллар. В 2022 году главная криптовалюта пережила одно из самых больших падений в своей истории. Однако оно было далеко не первым. Поэтому мы решили рассказать о самых значительных событиях, влиявших на курс Bitcoin с момента его создания.
Будет ли «банкопад 2.0». В Ассоциации украинских банков опровергают собственные прогнозы относительно возможного банковского кризиса. В июне в Ассоциации утверждали, что повышение Нацбанком учетной ставки может привести к новому «банкопаду», а уже в августе подчеркивают, что банковская система стабильна и банки повышают ликвидность.
  • Как сообщили в НБУ, банковская система Украины впервые с начала войны стала прибыльной. Доходы банков выросли на 26% по сравнению с результатом января-июля 2021 года.
Кстати, мы тщательно изучили вопрос, куда положить гривну на короткий срок. Кому лучше доверить гривну на 3 месяца, на каких условиях и сколько можно заработать. Портал Finance.ua проанализировал имеющиеся на рынке предложения -

Депозиты на 3 месяца: куда положить гривну на короткий срок 💰

Бомбоубежища в новостройках. Президент Украины Зеленский подписал закон, согласно которому застройщики обязаны проектировать и строить бомбоубежища в каждом новом здании. Законопроект № 7398 предусматривает срочное развертывание в Украине сети бомбоубежищ, в том числе и в новостройках.
Ветераны смогут получить до миллиона гривен на бизнес. Украинский ветеранский фонд будет финансировать ветеранский бизнес на сумму от 500 тысяч гривен до миллиона. Прием заявок для участия в программе начнется 5 сентября и продлится до 5 октября.
По материалам:
Finance.ua
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