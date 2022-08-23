День финансов: «Цифры Независимости», бомбоубежища в новостройках — Finance.ua

День финансов: «Цифры Независимости», бомбоубежища в новостройках Сегодня 17:50

Ко Дню Флага и Дню Независимости мы подготовили серию новостей, в которых будем рассказывать о самых интересных цифрах, которые были рядом с украинцами из года в год — Цифрах Независимости:

Динамика цен на столичные квартиры с 2000 по 2022 год. Во втором квартале 2022 года нотариусы оформили соглашений Во втором квартале 2022 года нотариусы оформили соглашений по продаже в восемь раз меньше, чем до войны. В настоящее время на рынке жилья в Киеве наблюдается спад. Есть несколько факторов, которые не дают полноценно восстановиться рынку недвижимости с начала войны.

Самые большие урожаи Украины. Согласно данным Государственной службы статистики, Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и масличных культур в 2021 году достиг рекордных 107,38 млн тонн — 90% из них ушли на экспорт. Такого не было за всю историю Украины. Еще 20 лет назад, в 2001-м, валовой сбор всех зерновых составил 39,67 млн тонн.

Bitcoin VS доллар. В 2022 году главная криптовалюта пережила одно из самых больших падений в своей истории. Однако оно было далеко не первым. Поэтому мы решили рассказать о В 2022 году главная криптовалюта пережила одно из самых больших падений в своей истории. Однако оно было далеко не первым. Поэтому мы решили рассказать о самых значительных событиях , влиявших на курс Bitcoin с момента его создания.

Будет ли «банкопад 2.0». В Ассоциации украинских банков опровергают В Ассоциации украинских банков опровергают собственные прогнозы относительно возможного банковского кризиса. В июне в Ассоциации утверждали, что повышение Нацбанком учетной ставки может привести к новому «банкопаду», а уже в августе подчеркивают, что банковская система стабильна и банки повышают ликвидность.

Также НБУ вернул довоенные тарифы на услуги Национальной платежной системы, а поставщиков финансовых услуг будут регистрироваться по-новому.

Как сообщили в НБУ, банковская система Украины впервые с начала войны стала прибыльной. Доходы банков выросли на 26% по сравнению с результатом января-июля 2021 года.

Кстати, мы тщательно изучили вопрос, куда положить гривну на короткий срок. Кому лучше доверить гривну на 3 месяца, на каких условиях и сколько можно заработать. Портал Finance.ua проанализировал имеющиеся на рынке предложения -

Бомбоубежища в новостройках. Президент Украины Зеленский подписал закон, согласно которому Президент Украины Зеленский подписал закон, согласно которому застройщики обязаны проектировать и строить бомбоубежища в каждом новом здании. Законопроект № 7398 предусматривает срочное развертывание в Украине сети бомбоубежищ, в том числе и в новостройках.

Ветераны смогут получить до миллиона гривен на бизнес. Украинский ветеранский фонд будет финансировать ветеранский бизнес

Украинский ветеранский фонд будет финансировать ветеранский бизнес на сумму от 500 тысяч гривен до миллиона. Прием заявок для участия в программе начнется 5 сентября и продлится до 5 октября.

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