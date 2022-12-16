День финансов: чрезвычайная ситуация в энергетике и девятый пакет санкций против рф, адреса, что будет действовать во время блэкаута — Finance.ua

День финансов: чрезвычайная ситуация в энергетике и девятый пакет санкций против рф, адреса, что будет действовать во время блэкаута Сегодня 17:51

В пятницу, 16 декабря в результате обстрелов произошла потеря более 50% потребления энергетической системы и «Укрэнерго» объявило чрезвычайную ситуацию в энергетике.

Последствия обстрелов. По всей Украине По всей Украине обесточен ряд городов и областей. Как сообщила пресс-служба «Укрзализныци», некоторые участки железной дороги в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточены в результате очередной массированной российской атаки по энергообъектам. Также в Минэнерго сообщили, сколько объектов генерации повреждено во время утренней атаки рф.

Как Киев будет жить при длительном отсутствии электроснабжения. Мы собрали полезные Мы собрали полезные адреса и ссылки , куда обращаться при длительном отключении света.

Девятый пакет санкций против россии. Совет ЕС принял очередной, девятый санкционный пакет против россии, как ответ на агрессивную войну и серьезность нынешней эскалации против гражданского населения и инфраструктуры. Согласованный пакет включает в себя ряд мер, направленных на серьезный удар по российской экономике и возможности продолжения ее агрессии. Расскажем подробнее, какие отрасли попадут под ограничения на этот раз.

Положительный эффект для Европы от украинских мигрантов. Как отмечают в НБУ, украинцы активно Как отмечают в НБУ, украинцы активно интегрируются в европейский рынок труда и платят налоги. Их расходы поддерживают экономики стран пребывания, в первую очередь через частное потребление. В 2022 году расходы украинцев за рубежом выросли более чем в три раза, до $2 млрд, если сравнивать с 2021-м.

Вклады населения в банках. Также по сообщению НБУ, с начала года вклады населения в банках Также по сообщению НБУ, с начала года вклады населения в банках выросли на 22,8% с 719,418 млрд гривен. А гривневые вклады населения в банках в ноябре выросли на 2,4% до 561,161 млрд гривен.

Сколько стоят квартиры на Западе Украины. Как свидетельствует Как свидетельствует статистика , минимум 761 предприятие переехало в более безопасные регионы, находящиеся на Западной Украине. Западные области наиболее активно стали возобновлять строительство в новостройках.

🎥 В новом видео Алексей Козырев отвечает на ваши вопросы из комментариев под прошлыми видео и рассказывает:

🔵 Куда не стоит инвестировать во время войны?

🔵 Прогноз курса доллара и евро на период с 15 по 21 декабря.



Правила бронирования сотрудников компаний. В ноябре Верховная Рада приняла закон № 7687, регулирующий В ноябре Верховная Рада приняла закон № 7687, регулирующий порядок бронирования военнообязанных во время мобилизации. Все отсрочки от мобилизации, выданные Минэкономики, останутся в силе до утверждения новых правил, говорится в документе. Нужно ли будет после этого заново проходить процедуру бронирования, не уточняется.

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