Скільки об'єктів генерації пошкоджено під час ранкової атаки рф – Міненерго — Finance.ua
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Скільки об'єктів генерації пошкоджено під час ранкової атаки рф – Міненерго

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Ракетна атака рф зранку 16 грудня призвела до пошкодження орієнтовно 9 об’єктів генерації і обмежила виробництво атомних станцій.
Про це в ефірі телемарафону заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, пише «Інтерфакс-Україна».
«Те, що ми вже бачимо, є пошкодження близько дев’яти об’єктів генерації. Наразі ми ще верифікуємо пошкодження. Відповідно, пошкоджені підстанції, які передають електроенергію, що призвело до обмеження виробництва насамперед атомної генерації», — підкреслив міністр.
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За його словами, зараз наслідки ракетного удару фіксуються, ситуація аналізується, щоб збільшити виробництво електроенергії найближчим часом.
«Зараз ми спробуємо максимально швидко додати атомні станції до системи», — додав він.
При цьому він зауважив, що буде складна ситуація у Харкові.
«Я не хочу називати об’єкти, в які відбулися попадання, намагатимемося якнайшвидше їх відновити», — заявив Галущенко.
За його словами, вже не вперше російські агресори намагаються бити і по генерації, і по розподільним об’єктам, назвавши їхні дії «звичайною черговою терористичною атакою».
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Коментуючи повідомлення НЕК «Укренерго» про втрату внаслідок атаки 50% споживання, він пояснив, що це означає неможливість постачати електроенергію до половини споживачів.
«Прошу громадян із розумінням поставитися до аварійних відключень і запевняю, що ми зробимо все і навіть більше, щоб якнайшвидше відновитися», — резюмував міністр.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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